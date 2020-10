Anunț bizar făcut de Bianca Pop! Ispita a șocat pe toată lumea: ”La înmormântarea mea... ”

Bianca Pop [Sursa foto: Instagram]

Bianca Pop a şocat pe toată lumea cu mesajul postat pe reţelele sociale. Bruneta şi-a speriat fanii după ce şi-a împărtăşit dorinţa obscură pe care o are după ce va părăsi această lume.

In articol:

Bianca Pop[Sursa foto: Instagram]

Bianca Pop a făcut o afirmație bizară pe Instagram. Deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul că vedeta a ales să plece din Capitală pentru o perioadă nedeterminată. Unde mai puneți că s-a ”cumințit” și e mai liniştită ca oricând? Cât despre gândurile pe care le-a împărtășit cu urmăritorii, nimeni nu se aștepta! Bianca Pop le-a spus fanilor de pe rețelele de socializare, că atunci când nu va mai muri, la înmormântarea ei ar vrea să se audă o manea.

Citeste si: Rafaela de la „Puterea Dragostei”, bătută de fostul iubit! Ce decizie a luat fosta concurentă? - evz.ro

Citeste si: Carantină totală în România? Ce spune Raed Arafat - bzi.ro

”La înmormântarea mea aș vrea să îmi cânte melodia ”Mulți ar vrea să îmi ia locul”, a fost anunțul sumbru făcut de vedetă, însoțit de câteva emoticoane care râd.

Bianca Pop[Sursa foto: Instagram]

Mama Biancăi, despre scandalurile în care a fost implicată fiica sa

Geta Pop, mama brunetei, povesteşte că a trecut prin momente dificile din cauza scandalurilor în care a fost implicată fata ei. Femeia a declarat că Bianca o blochează de fiecare dată pe rețelele de socializare, pentru a nu vedea situațiile cu care se confruntă sau care o supără. Cea care i-a dat viață Biancăi este de părere că fiica sa a fost traumatizată încă din copilărie de moartea tatălui său, motiv pentru care a devenit atât de dificilă. În plus, Geta Pop a ținut să completeze că și în şcoală se confrunta cu diferite situaţii din cauza stilului său excentric. Nu purta niciodată uniforma impusă de şcoală și avea un anturaj care o implica în probleme.

”Ea zilnic mă blochează peste tot, mă supăra chestia asta, nu dorm noapte, am fost tristă, am și plâns foarte mult în lunile astea. Ea nu suportă să o critic. Dar îi reproșez tot, tot ce a văzut toată lumea, anturajul, paharele de vin în plus. Dar ea mereu a fost așa, rebelă, nici la școală nu purta uniformă, făcea parada modei și atunci și nici nu învăța prea bine, nu-i plăcea nimic la școală, dar a luat bacalaureatul. Probabil a marcat-o și că a crescut fără tată, a murit când avea 2 ani”, a declarat mama vedetei.

Citeste si: Dan Bursuc și Bianca Pop, amiciție suspectă: ”Toată lumea te iubește pe tine” Video