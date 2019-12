Anul acesta, de Crăciun, mai mulți români și-au pierdut viața și alte câteva zeci de persoane au ajuns rănite la spital, în urma accidentelor rutiere.

Viteza și nerespectarea regulilor de circulație a lăsat mai multe familii îndoliate, chiar de Sărbători

Ministerul Afacerilor Interne din România a lansat un apel pe pagina de Facebook prin care i-a rugat pe români să fie prudenți când se urcă la volan. Totodata, s-a publicat și un bilanț tragic al acestui sfârșit de an.

"44 de accidente, 19 persoane decedate și 33 grav rănite... doar în ultimele 48 de ore!

Este FOARTE MULT, este EXTREM DE MULT!

Și mai înțelegeți ceva, Sărbători sunt și la anul... și peste doi ani... și peste 10 ani... și peste 50 de ani.

Nu vă mai grăbiți, pentru că o oră pe care credeți că o câștigați vă poate costa viața!

Dacă ești la volan și vezi acest mesaj, închide imediat telefonul... ești în pericol să faci un accident!

Dacă ești pasager, citește cu voce tare să audă și șoferul!

P. S. Mulțumim polițiștilor rutieri și tuturor salvatorilor pompieri care au făcut eforturi supraomenești pentru a salva persoanele încarcerate!

Știm că fiecare dramă pe care au văzut-o a lăsat urme grele în sufletele lor!

Este foarte greu să îți stăpânești lacrimile atunci când vezi destine de tineri frânte din neglijență și neatenție!

Nu uitați:

- Viața are prioritate și doar acasă vă așteaptă cei dragi!", este anunțul publicat de MAI.

Cine e politistul care a murit in accident de masina in ziua de Craciun

Bogdan Ene este numele politistului care a murit in accident de masina in ziua de Craciun. Tanarul din Teleorman in varsta de 25 de ani se afla la volanul masinii personale si se ducea la serviciu.

Tragedia a avut loc pe sosea, intre Alexandria si Laceni, pe DJ504.

Deocamdata nu se stie cum s-a produs accidentul. Oamenii legii au declarat ca la fata locului nu au fost gasite urme de franare, iar drumul este drept. Ipoteza anchetatorilor este ca Bogdan Ene fie a adormit la volan, fie incerca sa caute ceva in masina.

Potrivit ziarulteleormanul.ro, tanarul Bogdan Ene era încadrat poliţist din 2018 şi transferat la IPJ Teleorman în mai 2019.