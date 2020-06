In articol:

Ludovic Orban a anunţat, la începutul şedinţei de Guvern, că vor putea fi oficiate slujbe în interiorul bisericilor.

”În plus faţă de decizia de vineri am luat decizia de a permite oficierea de slujbe şi în interiorul bisericilor. Noi nu am închis bisericile, ele au fost deschise. Nu s-a permis însă oficierea de slujbe”, a precizat şeful Executivului.

El a explicat că propunerea formulată de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) este aceea de a permite oficierea slujbelor şi în spaţii închise, şi în afara bisericilor.

”Bisericile fiind de mărimi variabile, va fi un număr redus de credincioşi care va putea participa. Aici vor trebuie stipulate foarte clar regulile - distanţă, purtarea măştii”, a declarat prim-ministrul.

Orban a făcut şi precizări referitoare la reluare a activităţilor în ceea ce priveşte jocurile de noroc.

”A fost o adevărată campanie împotriva noastră. Jocurile de noroc nu sunt doar cele de pe slot machines - este Loteria, casele de pariuri. Ce nu înţeleg cei care ne critică ca să se afle în treabă este că măsurile pe care le-am luat au avut la bază evaluarea riscului epidemiologic”, a adăugat premierul.

Ministrul Sănătăţii a anunţat că "s-a gestionat şi un al treilea pachet de măsuri de relaxare"

“După un număr de 166 de cazuri noi ieri, astăzi am avut 250 de cazuri, 10 decese de ieri până astăzi, avem peste 4.500 de cazuri active. În acest context, şi tocmai în evoluţia focarelor care se află în diseminare, s-a decis prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă. În aceste condiţii, s-a gestionat şi un al treilea pachet de măsuri de relaxare. Tot în şedinţa de astăzi, ca urmare a Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, s-a decis să se relaxeze anumite activităţi", a declarat Tătaru, după şedinţa de Guvern.

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat, marţi, că măsurile de relaxare se iau cu păstrarea unor precauţii.

”Situaţia încă nu este la final, suntem într-un moment pe care trebuie să-l gestionăm”, a declarat Nelu Tătaru. La rândul său, secretarul de stat Raed Arafat a precizat că este necesară prelungirea stării de alertă pentru ca situaţia să fie gestionată mult mai eficient.

”Luăm aceste decizii de relaxare în măsura în care putem avea şi nişte măsuri sau nişte precauţii în acest sens, putând interveni la un moment dat dacă există evoluţii nefavorabile. (...) Conştientizăm şi noi, ca şi Guvern, după cum credem că conştientizează şi populaţia, că situaţia încă nu este la final, suntem într-un moment pe care trebuie să-l gestionăm, suntem într-un moment în care putem ajunge la o viaţă cvasi-normală doar respectând aceste condiţii”, a declarat ministrul Sănătăţii.