Anunț șocant pentru români! Alexandru Rafila a făcut primele declarații despre perioadă următoare: "Vom ajunge să depășim 10.000 de cazuri..."

Alexandru Rafila, declarații șocante despre situația din România

In articol:

Numărul de cazuri de coronavirus este în creștere în țara noastră, iar doar în ultimele 24 de ore au fost raportate 5.324 de infectari noi. Alexandru Rafila se gândește serios la momentul în care numărul de cazuri va depăși 10.000.

Alexandru Rafila, declarații șocante despre situația din România

Reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sănătății susține faptul că autoritățile vor trebui să ia măsuri drastice în următoarea perioadă, pentru că o să ajungem să depășim numărul de 10.000 de cazuri pe zi. De asemenea, acest lucru se va întâmpla în maximum șase săptămâni.

Citeste si: Anunț apocaliptic al lui Arafat. E cel mai crunt scenariu - evz.ro

Citeste si: Listă simptome covid 2020 – 13 semne care arată că ești infectat - bzi.ro

Citeste si: Covid-19 face prăpăd în România. Încă un județ intră în totalitate în scenariul roșu. Ce măsuri impun autoritățile

Citeste si: Profesorul Alexandru Rafila vrea ca autoritățile din România să implementeze „modelul suedez”. Cum a reușit Suedia să țină sub control pandemia de coronavirus

"Suntem pe un trend ascendent permanent, nu am avut nicio saptamana in care sa consideram ca s-a stabilizat cresterea, in fiecare saptamana avem cu 500-1.000 de cazuri mai mult decat in saptamana precedenta. Opinia mea este ca, in acest moment, daca cresterea la care asistam va continua in acelasi mod, in circa patru, maxim sase saptamani vom ajunge sa depasim bine 10.000 de cazuri pe zi. Lucrul asta se va reflecta cu siguranta in ocuparea tuturor paturilor de la Terapie Intensiva, dar si a paturile pentru asistenta obisnuita, sa spunem, a pacientilor cu forme medii de boala.

Pe de alta parte, impactul asupra mortalitatii va fi evident si nu vreau sa se creeze niciun fel de panica. Dar, daca ma uit la situatia din Cehia, o tara care are 10 milioane de locuitori, vad ca acolo capacitatea de acordare a asistentei medicale a fost depasita. Sunt circa 13.000 de cazuri noi pe zi la o populatie la jumatate fata de Romania, adica ca si cand la noi ar fi, sa spunem, peste 20.000. In mod evident, lucrul asta a avut un impact foarte mare asupra mortalitatii, pentru ca ea este la niste valori mai mult decat duble fata de Romania, care este o tara cu o mortalitate destul de mare comparativ cu alte tari din Uniunea Europeana.", a declarat Alexandru Rafila.