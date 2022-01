Anunț trist făcut de Bella Santiago în gală! Ilinca Vandici și Tibi Clenci, în lacrimi: "Mă rugam la Dumnezeu să îmi spui că nu e adevărat"

In articol:

Bella Santiago i-a obișnuit pe fanii show-ului "Bravo, ai stil! Celebrities" să fie mereu cu zâmbetul pe buze, pe micile ecrane. Cu toate acestea, puțini știu că vedeta ascunde o poveste cutremurătoare de viață, care a marcat-o profund.

Citeste si: Victor Slav, lăsat fără cuvinte de o concurentă de la „Bravo, ai stil! Celebrities”: „În mintea mea a câștigat deja”

Bella Santiago le-a smuls lacrimile juraților, în platoul "Bravo, ai stil! Celebrities"

Gala din această seară a fost una memorabilă pentru jurații "Bravo, ai stil! Celebrities", dar și pentru celelalte concurente. Lacrimile au curs șiroaie în platoul show-ului stilistic de la Kanal D, după ce Bella Santiago și-a deschis sufletul în fața camerelor de filmat și a început să povestească despre experiența cutremurătoare prin care a trecut.

Bella Santiago [Sursa foto: Captură KANAL D]

Citeste si: Românii nu își vor mai putea vinde locuințele timp de mai mulți ani. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat programul...- bzi.ro

Vedeta le-a dezvăluit tuturor că a fost părăsită de tatăl copilului ei la puțin timp după ce a născut, căci bărbatul a plecat pe front, în Afganistan: "M-am îndrăgostit de un bărbat care era în armată, aveam 20 de ani. El venea 2 zile acasă pe lună. Am avut o relație de un an, timp în care am rămas însărcinată. După ce am născut-o, a cunoscut-o (n.r. pe fetița ei). A plecat din nou la război, în Afganistan. Mi-a promis că după o săptămână va reveni. Am așteptat o săptămână, un an. Nu am mai auzit nimic de el. Am zis că merg mai departe, că sunt puternică și că îmi voi crește singură fata. A fost foarte greu, în fiecare zi plângeam, nu știam dacă mai vine acasă. A fost foarte, foarte greu.", a povestit Bella Santiago în platoul "Bravo, ai stil! Celebrities", emoționându-i pe toți până la lacrimi.

Tibi Clenci [Sursa foto: Captură KANAL D]

"Mă durea sufletul! Mă rugam la Dumnezeu să îmi spui că nu e adevărat!", a fost reacția lui Tibi Clenci, atunci când Bella a încheiat povestea despre tatăl copilului său.

Bella Santiago, alături de partenerul și fetița ei [Sursa foto: Instagram]

Bella Santiago și-a refăcut viața alături de un alt bărbat

După experiență traumatizantă prin care a trecut, Bella Santiago a reușit să își regăsească liniștea în brațele unui alt bărbat, alături de care și-a întemeiat o familie.

Citeste si: Cum se filmau Viviana Sposub și Ruxi, în perioada în care erau prietene? În prezent, cele două sunt rivale la „Bravo, ai stil! Celebrities”

Frumoasa concurenta a mărturisit că actualul ei partener a învățat-o să iubească din nou și este mai fericită ca niciodată, pentru că i-a putut oferi fetiței sale, în cele din urmă, un cămin: "Sunt foarte fericită că am cunoscut un băiat care ne-a acceptat pe amândouă. Îl iubesc foarte mult pe Nicu (n.r. partenerul ei)!", a mai adăugat concurenta "Bravo, ai stil! Celebrities".

Distribuie pe: