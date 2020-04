Daca autoritatile nu vor modifica intre timp actualele reglementari prin noi ordonante militare in contextul pandemiei de coronavirus, slujba din noaptea de Inviere se va tine fara ca enoriasii sa poata asista in biserici.

Anuntul Bisericii Ortodoxe: Ce se intampla cu slujba de Inviere

Pastele ortodox e pe 19 aprilie, iar reprezentantii Bisericii Ortodoxe spun ca anul acesta nu va mai fi adusa lumina sfanta de la Ierusalim. Este pentru prima oara pe timp de pace cand Biserica Invierii din Orasul Sfant este inchisa. La Ierusalim s-ar putea deschide biserica pentru slujba de Inviere, dar fara asistenta credinciosilor veniti din toata lumea, ca altadata. Chiar si asa, lumina sfanta nu va mai fi adusa cu avionul in Romania.

"De la Ierusalim este exclus anul acesta sa mai fie adusa lumina. Lumina e la fel de sfanta si atunci cand e aprinsa din candela de pe un altar din ultimul catun", a precizat purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, pentru stirileprotv.ro.

Banescu ii sfatuieste pe credinciosi sa respecte reglementarile in vigoare si sa ramana acasa chiar si de Inviere. Enoriasii pot urmari slujba la televizor, online, iar la miezul noptii pot iesi cu o lumanare aprinsa in curtea casei ori pe balcon, spun reprezentantii Bisericii Ortodoxe.

Cum iau credinciosii pasti daca nu merg la slujba de Inviere?

Reprezentantii Bisericii incearca sa gaseasca o varianta pentru a imparti pasti, painea cu vin sfintita care se ia acasa dupa slujba de Inviere.

"In legatura cu Sfintele Pasti, respectiv painea si vinul care simbolizeaza Trupul si Sangele lui Hristos, ar fi si varianta ca fiecare sa le pregateasca acasa si noi vom da o binecuvantare pentru ele. insa nici eu, ca preot la biserica mea, nu am deocamdata o soluție. Am putea sa le pregatim, oricum sunt sfințite din Joia Mare si, etapizat, le putem imparți, dar practic lumea nu are motiv de iesit din casa. Ne gandeam sa mergem la blocuri si sa lasam la fiecare scara de bloc un anumit numar de pahare, dar ar fi impropriu", a spus Bogdan Ivanov, consilier cultural si purtator de cuvant al Mitropoliei Clujului, Maramuresului si Salajului, pentru libertatea.ro.



Pastele catolic e pe 12 aprilie. "E o situatie fara precedent"

Pastele catolic este anul acesta pe 12 aprilie, cu o saptamana mai devreme fata de Pastele ortodox. Nici catolicii nu vor merge la biserica de Inviere.

”E o situație fara precedent. S-au schimbat foarte multe. Lasam la o parte lucruri din tradiția noastra, dar sa nu uitam esențialul. Nu trebuie sa renunțam la Cristos. Celebram in biserica fara popor. Totul se transmite online pentru ca incercam sa salvam vieți.

Masurile s-au luat la nivelul intregii Biserici Catolice. Asta nu inseamna ca renunțam la Cristos si la invierea Lui. Flacara luminii daca nu e in interiorul nostru nu inseamna nimic.(...) Ne intereseaza sa fim in siguranța.

in Postul Mare acest nenorocit de virus ne ține in casele noastre. E tot un fel de post, pentru ca ne ține in casa.

Prevederile ordonantei militare in stare de urgenta pentru pandemia de COVID-19

a declarat parintele Francisc Dobos, purtatorul de cuvant al Bisericii Catolice, la Antena 3

"Se pot oficia slujbe in lacasurile de cult, de catre slujitorii bisericesti/religiosi, fara accesul publicului, slujbele putand fi transmise in mass-media sau online. Se pot oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, inmormantari), la care pot participa maximum 8 persoane, cat si impartasirea credinciosilor bolnavi la domiciliul acestora”, se arata in ordonanta militara de la 22 martie 2020.

