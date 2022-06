Anunțul cu care România îl sfidează pe Putin, în plin război! Ce mesaj a transmis în urmă cu puțin timp premierul Nicolae Ciucă

In articol:

Premierul Nicolae Ciucă a declarat recent, pe rețelele de socializare, că România este pregătită să sprijine intrarea Ucrainei, a Republicii Moldova și a Georgiei în Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut în contextul în care Comisia Europeană a transmis un mesaj cu privire la obținerea statutului de candidat la aderarea la UE în cazul celor trei state.

Nicolae Ciucă: "Guvernul României este pregătit să sprijine parcursul european al partenerilor noştri"

Nicolae Ciucă a transmis că Guvernul României este pregătit să sprijine procesul de aderare al Ucrainei, al Republicii Moldova și al Georgiei la UE. Mesajul premierului vine după ce în ultima perioadă cele trei state și-au exprimat intenția de a se alătura blocului comunitar, în contextul conflictului militar de pe teritoriul Ucrainei: "Astăzi, Comisia Europeană a transmis un mesaj pozitiv cu privire la statutul de candidat la UE şi perspectiva de membru pentru Republica Moldova, Ucraina şi Georgia. Guvernul României este pregătit să sprijine parcursul european al partenerilor noştri apropiaţi din est şi aspiraţiile cetăţenilor lor pentru societăţi mai prospere şi mai democratice." , a fost mesajul transmis de Nicolae Ciucă, pe pagina de Facebook a Guvernului.

Nicolae Ciucă [Sursa foto: Facebook]

"Ucraina merită perspective europene"

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut primele declarații referitoare la cererile de aderare la UE ale Ucrainei, Republicii Moldova şi Georgiei. Ea a transmis un mesaj pozitiv în ceea ce privește acordarea statutului de candidat la aderarea la UE a primelor două state: "Avem un mesaj clar, iar acesta este da, Ucraina merită perspective europene, da, Ucraina trebuie să fie primită ca stat candidat. Asta înseamnă că s-a făcut treabă bună, dar că rămân lucruri importante de făcut.

Întregul proces este bazat pe merit, aşadar are loc conform reglementărilor, iar progresul depinde în întregime de Ucraina. Aşadar, Ucraina este cea care îl are în mâinile sale. Cu condiţia ca liderii (moldoveni) să păstreze direcţia reformelor economice şi luptei împotriva corupţiei, noi credem că (Republica Moldova) are potenţialul să se ridice la înălţimea exigenţelor.", a declarat preşedinta Comisiei Europene potrivit AFP, citat de adevărul.ro.

Cât despre Georgia, Ursula von der Leyen a anunțat că țara ar putea primi statutul de candidat, numai după ce va face o serie de reforme: "Pentru a reuşi, ţara trebuie acum să se unească din punct de vedere politic, pentru a proiecta o cale clară către reforma structurală şi către Uniunea Europeană.", a mai precizat președinta CE.