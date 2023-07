Anunțul de ultim moment făcut de Liviu Vârciu! Prezentatorul TV, oprit de oamenii legii. Ilegalitatea pe care a comis-o: „M-au prins”

In articol:

Liviu Vârciu se numără printre cei mai apreciați și îndrăgiți prezentatori TV de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, moderatorul TV este foarte activ și pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește cu admiratorii lui aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că Liviu Vârciu a fost oprit de oamenii legii în trafic, pentru că circula cu viteză, iar prezentatorul TV nu a ezitat să împărtășească experiența cu internauții, povestindu-le cum s-a întâmplat totul, dar și amenda pe care a primit-o din partea autorităților.

Citește și: Carmina nu l-a menajat deloc! Cât de dur este Liviu Vârciu ca tată: “Pune piciorul în prag”| EXCLUSIV

„M-a oprit poliția!(...) Nici nu m-am prins când am avut 80, la 83 (n.r. viteză) m-au prins. Mi-au dat amendă patru puncte. Nici nu mi-am dat seama. Mașina asta merge de nici nu-ți dai seama când prinzi 80. Trebuia să-mi iau un tractor în care să simt că am 83. Am avut 33 de kilometri peste. Aia e. Foarte bine că stau pe stradă (n.r. polițiștii). (...) Lăsând gluma la o parte... Foarte bine că stau pe stradă și seara. Bravo lor. Nu am nimic cu nimeni, dar bravo lor. Suntem mai în siguranță. Dacă îmi luau permisul nu cred că mai spuneam treaba asta, dar suntem mai în siguranță”, a mărturisit Liviu Vârciu, pe InstaStory.

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: Cea mai mare grindină care a căzut vreodată în Europa. Bucăți de gheață de până la 19 centimetri în diametru au făcut prăpăd- stirileprotv.ro

Motivul pentru care Liviu Vârciu a lipsit o perioadă din mediul online

Liviu Vârciu și-a obișnuit urmăritorii să fie mereu activ pe rețelele de socializare, așa că fanii acestuia nu au putut trece cu vederea peste faptul că prezentatorul TV a cam lipsit din mediul online în ultima perioadă.

Citește și: „Mi-a fost puțin teamă” Liviu Vârciu și iubita lui au mers pentru prima dată în vacanță cu cei doi copii ai lor! Cât au plătit pentru a se bucura de un sejur de lux în Turcia

În acest sens, Liviu le-a explicat exact internauților ce s-a întâmplat, precizând că absența lui din online a fost una motivată.

Citeste si: „A făcut un screen de la biserică, de la transmisia live, unde fusese în data de 4 iunie.” Ce a găsit Dana Roba în telefonul ei, la aproape 2 luni de nefericitul eveniment- kfetele.ro

Citeste si: "Am orbit după ce mi-am făcut tatuaje pe ochi, dar nu regret". Tânăra de 28 de ani își apără simbolurile satanice de pe corp: "Mă ajută"- stirilekanald.ro

Citeste si: Momentul de cumpănă prin care a trecut fiica lui Meme Stoica: "Mi-a fost frică să vorbesc despre asta". Teodora, mărturisiri dureroase despre lupta cu cancerul- radioimpuls.ro

„Dragii mei, iubiții mei, oamenii mei care sunt lângă mine tot timpul, vreau să vă spun că nu am mai postat de foarte mult timp, doar că am fost prins, montez de ceva timp, de o săptămână, am niște filmulețe geniale, o să râdeți. Nu am mai postat pentru că am stat cu copiii, tot ne-am jucat, am fost prins acasă. De mâine încep treaba, încep filmările și la TV și la un proiect personal, o să vedeți foarte multe lucruri, dar să știți că sunt aici cu voi, nu v-am uitat. Vă pup, vă iubesc și să aveți grijă de trupurile voastre. M-am lăsat de fumat, dacă interesează pe cineva. Am trei zile, sunt tare mândru de mine”, a spus Liviu Vârciu pe rețelele de socializare.

Liviu Vârciu [Sursa foto: Instagram]