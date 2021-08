Anunțul făcut de Diana Belbiță la câteva zile după întâlnirea cu Marius Crăciun de la Survivor România: „Într-o relație de iubire cu...”

Diana Belbiță [Sursa foto: Instagram] 18:14, aug 5, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Diana Belbiță și Marius Crăciun au put tot internetul pe jar în urmă cu câteva zile, după ce s-au întâlnit la o terasă. Cei doi au fost însoțiți și de mamele lor, iar toată lumea care știa istoria dintre ei a rămas pur și simplu fără cuvinte.

Nu au lipsit nici fotografiile în care fostul Războinic de la Survivor România o strânge în brațe pe sportivă. De asemenea, din imaginile postate pe rețelele de socializare nu mai încape nicio îndoială, toți s-au simțit foarte bine, căci zâmbetele erau până la urechi.

La câteva zile de la această întâlnire, Diana Belbiță a postat un mesaj pe pagina personală de Instagram. Marius Crăciun a „sărit” imediat cu like-ul. Iată ce a scris fosta concurentă de la Exatlon.

Diana Belbiță, mesajul pentru care internauții au felicitat-o

Sportiva a postat o fotografie în urmă cu câteva ore alături de un mesaj pentru care a primit o avalanșă de felicitări. Postarea vine la doar câteva zile după ce Diana Belbiță și Marius Crăciun s-au reîntâlnit. Postarea ei a strâns aproape 19 mii de aprecieri din partea oamenilor și peste 200 de comentarii.

Se pare că sportiva a vrut să transmită un mesaj puternic. Ea a dezvăluit că este într-o relație, dar nu una oarecare, ci este într-o relație cu ea., a scris Diana Belbiță la ultima fotografie postată pe pagina personală de Instagram.

Cu alte cuvinte, frumoasa sportivă se acceptă cu bune și cu rele așa cum este ea și îi îndemnă prin mesajul ei și pe cei care o urmăresc să-i urmeze exemplul. Se pare că și Marius Crăciun este total de acord cu sportiva, căci imediat i-a apreciat fotografia.

Diana Belbiță și Marius Crăciun neagă că ar fi format un cuplu

Cei doi s-au cunoscut în urmă cu mai mulți ani, pe când erau concurenți ai show-lui „Ferma”. Pe parcursul emisiunii, telespectatorii au văzut multe apropieri suspecte între cei doi, însă un gest romantic i-a făcut să creadă chiar că ar putea avea o relație. Marius Crăciun a sărutat-o pe Diana Belbiță, iar întreaga scenă a fost filmată. A făcut acest gest după ce Camara l-a provocat să o facă. După încheierea filmărilor, cei doi au continuat să vorbească, însă de fiecare dată au negat că ar fi ceva mai mult între ei în afară de o relație de prietenie.

„Nu e vorba de îndrăgostit sau de vreo relație. Ne-a legat o prietenie frumoasă și mă bucur că am întâlnit-o. Mă bucur că are această șansa să plece în Canada, plus că să nu uităm, a semnat un contract cu cea mai mare promoție, UFC. Este o realizare pentru ea și trebuie să își dezvolte această carieră pentru care a muncit din greu de mic copil", declara Marius Crăciun la acel moment.