Anunțul făcut de Iulia Vântur, după ce a confirmat relația cu Salman Khan! Se iubesc de mai bine de 10 ani: „Un copil e un dar divin”

După ce au apărut anumite zvonuri potrivit cărora Iulia Vântur ar fi încheiat relația cu Salman Knan, frumoasa româncă a simțit nevoia să clarifice lucrurile.

Iulia Vântur s-a stabilit în India de mai mult de zece ani, de când are o relație frumoasă cu celebrul actor indian Salman Khan.

Iulia și-a făcut o carieră de succes la peste 8000 de kilometri distanță de România. În India, românca este foarte apreciată și face furori la fiecare apariție.

Iulia Vântur și Salman Khan se iubesc de mai bine de 10 ani. [Sursa foto: Instagram]

„Nu caut să am o conversație pentru titluri”

În ultimii ani au apărut tot felul de zvonuri despre viața personală a Iuliei Vântur. Până acum vedeta nu le-a băgat în seamă pentru că știa că o să dispară singure. De această dată însă, când s-a scris cu subiect și predicat că relația dintre ea și Salman Khan s-ar fi încheiat, Iulia nu a mai putut să tacă.

„Nu am reacționat până acum, însă, în acea zi, am simțit că lipsa reacției poate da naștere altor acțiuni pe care nu le doresc în viața mea. De ce să las loc pentru multe alte neadevăruri, când pot stopa într-o secundă?! Eu nu caut să am o conversație pentru titluri, nu m-am angajat la vreo publicație, eu îmi acord dreptul la replică, atunci când simt că trebuie să fac asta, pe canalele mele.”, a declarat Iulia Vântur pentru Viva!

Chiar dacă are o relație fericită cu actorul indian, Iulia nu are încă în plan să ajungă la altar. La fel de discretă cum a fost mereu, artista a confirmat faptul că este la fel de îndrăgostită ca la început, însă nu a dat mai multe detalii.

„Publicul se poate plictisi repede, mai ales de ceea ce este cunoscut. Misterul a dat mereu mai multă savoare dragostei. Nu m-am despărțit, nu m-am căsătorit, sunt constantă în iubire (râde) de atâția ani.”, a mai spus vedeta pentru sursa citată.

Pe lângă zvonuri, Iulia s-a lovit și de multe prejudecăți. Chiar dacă pentru artistă nu este o prioritate să se căsătorească, întrebările despre marele pas nu contenesc. Vedeta spune însă că a învățat să trăiască după propriile reguli și să nu se ia după ideile altor persoane în ceea ce privește viața ei personală, chiar dacă a fost crescută cu povești despre prinți pe cai albi și relații care duc obligatoriu spre altar.

„Așa am fost crescută, educată, ca majoritatea fetelor din lume. Am crescut auzind povești cu prinți. A fost un proces cu mine însămi, în urma căruia am realizat că opiniile, prejudecățile sau așteptările oamenilor în ceea ce mă privește nu sunt un indicator pentru calea pe care trebuie să o urmez și, în mod clar, nu trebuie să aibă putere de decizie în viața mea. Suntem singurii care ne putem decide viața. Noi înșine și Dumnezeu. Oamenii pot emite opinii, dar nu cred că toți își pot asuma și responsabilitățile unei decizii luate dintr-o opinie. Știți vorba „eu îți zic, tu faci cum vrei! Respect instituția căsătoriei, însă știu că nu un document stabilește implicarea și intensitatea vieții mele sentimentale. Dacă mă gândesc bine, implicarea sentimentală și traiul zilnic efectiv au durat, în cazul ăsta, mult mai mult decât multe căsătorii despre care tot auzim.”, a adăugat vedeta.

Iulia Vântur își dorește să devină mamă

Chiar dacă gândul de a ajunge la altar nu o entuziasmează prea tare pe fosta prezentatoare TV, aceasta spune că ar vrea să fie mamă într-o bună zi. Însă, chiar dacă își dorește acest lucru, vedeta nu vrea să se grăbească.

„Da, mi-ar plăcea să devin mamă, însă un copil e un dar divin. Se va întâmpla atunci când va trebui să se întâmple. Eu primesc cu bucurie!”, a mai spus vedeta.