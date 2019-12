Iuliana Marciuc și Adrian Enache formează un cuplu stabil de mai bine de 25 de ani. Cu toate acestea, ei nu s-a căsătorit și, a declarat ea, nici nu se mai gândesc să facă acest pas. În ciuda faptului că s-a zvonit de mai multe ori că ar fi la un pas de despărțire, ei sunt în continuare împreună și se iubesc, doar că nu simt că e nevoie să mai facă pasul cel mare, mai ales că nu l-au făcut până acum.

Nu am mai discutat despre căsătorie pentru că amândoi am mai trecut prin această experienţă şi am înţeles că nu actele certifică fericirea, ci iubirea şi puterea de a întreţine permanent iubirea”, a declarat Iuliana Marciuc pentru okmagazine.ro.

„Hârtia asta nu face decât să creeze probleme”

Iuliana Marciuc a mai precizat că uneori tocmai căsătoria duce la destrămarea cuplurilor. Tocmai de aceea, preferă să nu facă pasul, mai ales că este foarte fericită lângă Adrian Enache și fără a fi soția lui.

„Eu cred, până la urmă, că această hârtie, care e doar o hârtie, ajunge să facă o schimbare la nivel mental, în care nu mai reuşeşti să treci peste impasurile inerente dintr-un cuplu decât printr-un divorţ, ceea ce nu cred că e cazul. Cred că oamenii se grăbesc foarte mult când iau această decizie şi, până la urmă, hârtia asta nu face decât să creeze probleme, iar dacă vrei să faci lucruri sau să construieşti ceva împreună, poţi construi şi fără să fii căsătorit”, a mai spus Iuliana Marciuc.