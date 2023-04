Anunțul făcut de Ramona Olaru, după ce a mărturisit că își dorește să devină mamă cât mai curând. Asistenta TV nu se mai ascunde: "Nu cred că cineva este vreodată pregătit, dar merită riscul"

In articol:

Ramona Olaru se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate asistente TV de la noi din țară, iar de când a intrat pentru prima dată în lumina reflectoarelor, blondina a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

De asemenea, vedeta este foarte activă și pe rețelele de socializare, acolo unde păstrează frecvent legătura cu admiratorii ei, împărtășind cu aceștia aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, căci Ramona Olaru a făcut o postare pe pagina personală de Instagram, care i-a cam pus pe gânduri pe fani. Mai precis, blondina a publicat mesaj, dând de înțeles că este pregătită să iubească din nou, mai ales că în ultima perioadă s-a tot afișat cu un bărbat, a cărui identitate nu a dezvăluit-o până acum.

Mai mult decât atât, internauții s-au dus cu gândul direct la faptul că asistenta TV ar putea fi pregătită chiar să-și oficializeze relația cu actualul partener de viață, căci nu de mult, Ramona chiar a postat și o fotografie alături de acesta.

„Nu cred că cineva este vreodată pregătit, dar când cineva te face să te simți din nou viu, merită riscul.” , a fost mesajul pe care Ramona Olaru l-a distribuit pe pagina personală de Instagram.

Ramona Olaru, despre dorința de a deveni mamă

Nu de mult, în cadrul unui podcast pe YouTube, Ramona Olaru a vorbit despre dorința sa de a deveni mămică. Nu de puține ori, aceasta a făcut declarații despre acest subiect, însă recent, blondina a mărturisit că își dorește ca acest lucru să se întâmple curând și este convinsă că dorința i se va îndeplini, privind cu optimism spre viitor.

„Îmi lipsește un copil. Eu am chestia asta, dar sunt și pe manifestat acum, întâi îl manifest pe domnul, bărbatul ăla perfect, îl am în cap și el vine și noi doi facem fetița minunată. Până la finalul anului, să postați asta, să vedeți voi, se va îndeplini această manifestare cu bărbatul respectiv și cu fetiță cu tot, nu vine el cu ea, o producem noi, o să fie a noastră. Eu sunt singură de trei luni, nu am o relație. Mai sunt bărbați cu care mai vorbesc, care mă invită la cină, care îmi trimit flori, dar nu simt, momentan”, a declarat Ramona Olaru în podcastul lui Nasrin Ameri.