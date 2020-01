Florin Peşte s-a lăsat de muzică, anunţând vestea într-o discuţie pe facebook. Unchiul Denisei Manelista a postat un mesaj în care îi atacă pe cântăreţii de manele şi muzică de petrecere. “Pentru concerte sunati la nr….Auzi concert. Ori eu am prostit ori nu mai inteleg limba romana. Concert eu stiu ca inseamna altceva nu sa canti in discoteca. Scuze daca am deranjat pe cineva! Au concerte in sala din Venetia, Milano Moscova Viena. Pai te duci si canti la Cucuieti la discoteca in grajd la toti betivii si tu spui ca ai concert?”, a scris Florin Peşte.

Citeste si: Surpriză! Ce a făcut unchiul Denisei Manelista în America, în timp ce mormântul artistei a luat foc și s-a făcut scrum! Bărbatul era chiar pe scenă

Citeste si: Ce se întâmplă în aceste momente la mormântul Denisei Manelista! Tatăl artistei nu a mai rezistat!

“Concerte sunt acelea care le făcea Frații Peste la Casa Sindicatelor de umplea sălile până la refuz. Nu asa zisi "artiști" mulți dintre ei cântă în discotecă două cântece și au avut concert”, a scris un fan al lui Florin Peşte. “Nu sunt de acord. Erau spectacole”, a răspuns Peşte. “Tu mai cânți?”, l-a întrebat un amic. “Nu”, a postat Peşte, care nu a dat alte detalii. (vezi cum arată azi Liviu Dovleac, fostul impresar al Denisei)

Florin Peşte s-a lăsat de muzică: "Vocea dumneavoastră este o comoară"

“D-nul Peste, vocea d-voastra este o comoara...de ce nu va mai folositi de ea? Este un dar de la Dumnezeu....Scoate-ti un album ...Si apoi iesiti la "pensie m-as bucura asa de mult....sa va aud vocea…Mare pacat ...asa melodii frumoase si ce voce...eu inca ascult pe Youtube”, i-au scris fanii lui Florin Peşte.

Trupa "Fraţii Peşte" a aparut in 1985. La vremea respectiva, formatia era compusa din Florin si Nelut Peste, carora li s-au alaturat Ilie Peste, Milan si Costica. La mijlocul anilor 2000, fraţii Peşte au lansat-o în muzică pe nepoata lor, Denisa Manelista. Florin a cântat câteva piese în duet cu Denisa, care au fost înregistrate la studioul din Drăgăşani al lui Neluţ Peşte.