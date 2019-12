La doar câteva ore după ce s-a aflat că Petre Geambașu se află internat în spital în stare gravă, artistul a dezvăluit pe pagina sa de socializare cum se simte, cu adevărat.

Anunțul lui Petre Geambașu, de pe patul de spital: „Am intrat într-o criză foarte puternică”

Tatăl lui Călin Geambașu a ajuns la spital cu dureri crunte din cauza unei discopatii, iar mai multe publicații au anunțat că acesta ar fi în stare gravă, iar soția sa s-ar ruga pentru o minune. Din fericire, Petre Geambașu nu este în starea descrisă de unele publicații, însă așteaptă să vadă dacă urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale ori nu.

Citeste si: Petre Geambașu, mărturisire cutremurătoare despre accidentul pe care l-a provocat: „Am luat-o între roți...”

În ce stare se află Petre Geambașu

Pe pagina sa de Facebook, Petre Geambașu a scris ce i s-a întâmplat în ultimele luni și cum au intervenit medicii pentru a-i ameliora durerile.

„Iată că tabloidele noastre cele de toate zilele nu se dezmint si lansează "bombe" fără a se informa minim în legătură cu materialul ce urmează a-l prezenta in paginile revistelor lor. Iata de fapt cum stau lucrurile. Chiar în prima zi a lunii Octombrie am intrat într-o criza foarte puternică de Discopatie (O boală mai veche a subsemnatulu) si m-am dus cu Salvarea la Spital unde mi s-a administrat o Perfuzie puternică care in cca. 3 ore m-a ameliorat substantial și m-am reîntors la domiciliu pe picioare.

Am ramas țintuit la pat cu dureri îngrozitoare fără să mai am posibilitatea de a mai administra ANTIINFLAMATOARE, riscând probleme de ordin cardiologic Am tot așteptat ca să treacă de la sine, ceea ce nu s-a întâmplat iar Luni, adica ieri, m-am prezentat din nou la Spital ca să mi se faca tratament sub observatie strictă. Deja sunt mai bine, ma pot deplasa și probabil că in 2-3 zile voi reveni acasă urmând ca doctorii să decidă daca dupa Sarbatori se intervine chirurgical sau se recurge la alte metode: acupunctură, fizioterapie. Cam despre asta este vorba. Imi doresc, dar va doresc si Dvs. tuturor, să avem SĂRBATORI FERICITE!”, este anunțul lui Petre Geambașu pe pagina sa de socializare.