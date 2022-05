Anunțul momentului despre participarea României la Eurovision, după scandalul voturilor: Luăm în considerare retragerea!

In articol:

Ediția de anul acesta a Eurovision a fost una controversată, iar scandalul este departe de a se fi terminat. România este una dintre țările care au acuzat organizatorii că nu au respectat lista voturilor pe care au transmis-o înainte de marea finală, ba chiar prezentatoarei noastre, Eda Marcus, i-a fost refuzată intrarea în

direct. Uniunea Europeană de Radio și Televiziune au acuzat mai multe țări, printre care și România căÎn acest context, EBU a transmis că

Astfel că TVR a început investigațiile în ceea ce privește acuzațiile aduse de EBU, însă nu este deloc de acord cu modul în care a fost gestionată întreaga situație.

Reacția TVR, după acuzațiile făcute de Uniunea Europeană de Radio și Televiziune

Reprezentanții TVR au anunțat, în urma acuzațiilor formulate de EBU, că au început investigația. Totodată, ei nu sunt de acord cu modul în care a fost gestionată situația voturilor și chiar iau în calcul posibilitatea ca România să se retragă de la următoarele ediții

Eurovision.

„Considerăm inacceptabil comportamentul EBU, care a aplicat un dublu standard în cazul unor grupuri de ţări ale căror voturi s-au împărţit într-un mod care ridică suspiciuni.

În timp ce unele ţări au fost penalizate, notele juraţilor fiind înlocuite cu note acordate de EBU- printr-un aşa-numit ”algoritm” netransparent, care ridică la rândul său suspiciuni- pentru altele nu a fost aplicată nicio sancţiune.

Mai grav, au beneficiat de puncte suplimentare, dirijate de EBU în numele ţărilor penalizate", anunţă TVR.

Reacția Edei Marcu, după ce i-a fost refuzată intrarea în direct

Eda Marcu trebuia să intre în direct, în timpul competiției și să anunțe care sunt notele acordate de juriu. Ei bine, acesteia i s-a spus prin cască, chiar atunci când se pregătea să intre în direct, că momentul ei a fost complet scos din schemă. Reacția pe care a avut-o spune totul!

„Aceasta este o inregistrare in timp real dupa ce ne-a fost refuzata intrarea in transmisiunea principala Eurovision pe motive tehnice. Inregistrarea aceasta este de fapt dovada ca acele motive tehnice nu au existat, au fost doar un pretext. Au sarit pur si simplu peste noi ca si cand nu am fi existat…”, a scris Eda Marcus alături în dreptul imaginilor în care i-a fost refuzată transmisiunea în direct.

