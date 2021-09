Anunțul momentului! Maria și Marinescu de la Puterea dragostei s-au despărțit

In articol:

Veste șocantă la Puterea dragostei! Maria și Marinescu au decis să o ia pe drumuri siferite, la câteva zile după Marea Finală Puterea Dragostei. Marinescu a fost numit marele câștigător al sezonului trei al emisiunii. În finală, el a intrat alături de iubita lui, Maria.

Cei doi au avut o relație tumultuoasă, cu multe despărțiri și împăcări. Cu toate acestea, în marea finală, ei au anunțat că au planuri mari de viitor, iar în curând, Marinescu urmează să îi cunoască părinții blondinei.

În relația celor doi nu a crezut niciun concurent din sezonul trei Puterea dragostei. Chiar și Alexandra, câștigătoarea trofeului, a mărturisit că nu îi vede împreună mai mult de câteva săptămâni după încheierea emisiunii. Cu toate acestea, ei au mărturisit că vor să rămână împreună și să demonstreze tuturor că relația lor este mai puternică decât pare.

„Nu am știut cum să mă expun și să arăt exact ce trăiesc.

Citeste si: Cui îi va rămâne averea lui Ion Caramitru? Ce este trecut în testamentul acestuia- bzi.ro

O bună perioadă din parcursul meu din emisiunea am încercat să fiu ca un zid. Au fost momente când n-am mai putut, am refulat, mi-am exprimat ce am simțit eu pentru Maria. Nu am fost crezut de nimeni, bineînțeles”, a explicat Cristian Marinescu, câștigătorul sezonului trei Puterea dragostei, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Cristian Marinescu și Maria s-au despărțit [Sursa foto: Instagram]

Maria și Marinescu de la Puterea dragostei s-au despărțit! Blondina se întoarce singură la Chișinău

Pe pagina de Instagram Viperele Vesele, care furnizează informații cu privire la concurenții de la Puterea dragostei și nu numai, a apărut o postare conform căreia Maria și Marinescu s-au despărțit.

Mai mult decât atât, blondina și-a cumpărat deja bilet pentru a se întoarce în Chișinău, însă fără iubitul ei. Niciunul dintre ei nu confirmat sau negat, până acum, această informație.

Citeste si: EXCLUSIV Marinescu de la Puterea dragostei, declarație de dragoste în direct pentru Maria: „O iubesc”

„Maria și Marinescu s-au despărțit ieri, iar Maria se întoarce astăzi, 07.09.2021, singură la Chișinău! Biletul de avion este deja achiziționat!”, se arată pe pagina de Instagram.