Anunțul sumbru făcut de Octavian Jurma: România va depăși ”cu certitudine” 25.000 de cazuri pe zi

In articol:

Octavian Jurma a anunțat, într-un mesaj pe Facebook, că România va depăși „cu certitudine” 25.000 de cazuri pe zi. Cercetătorul spune că valul Omicron este mult mai grav decât valul Delta. Octavian Jurma a ținut să precizeze că săptămână trecută a asistat la o creștere explozivă a numărului de cazuri și la un nou record pandemic!

Coronavirus România [Sursa foto: PixaBay]

Citeste si: Organizația Mondială a Sănătății, anunț oficial despre un posibil vaccin împotriva Omicron

Cercetătorul Octavian Jurma, previziune sumbră

"Saptamana trecuta am asistat la o explozie a numarului de cazuri si la un nou record pandemic cu o crestere saptamanala de 288%. Comparativ cu valul Delta, valul Omicron a crescut procentual mai mult in 1 saptamana decat in a crescut procentual valul Delta in 4 saptamani (inclusiv in perioada cu cea mai rapida crestere)!

Citeste si: Vestea tristă a zilei, din păcate s-a confirmat. Horia Moculescu..- bzi.ro

Chiar daca aceasta crestere se reduce la jumatate, in aceasta saptamana tot vom depasi cu certitudine 10,000 de cazuri pe zi inca de marti. Daca in schimb acesta cresterea se mentine la nivele apropiate de cele de saptamana trecuta (lucru foarte probabil), vom depasi cu siguranta 15,000 de cazuri pe zi si e posibil chiar sa depasim deja in aceasta saptamana recordul de 18,863 de cazuri atins in valul 4-Delta.

Citeste si: Certificatul verde la locul de muncă ar putea să nu mai devină obligatoriu. Klaus Iohannis s-a opus deciziei

Este o crestere socanta a numarului de infectari, atat de rapida incat este greu de procesat mental si emotional. E posibil ca valul de infectari din valul 5-Omicron sa ajunga la maximul valului 4-Delta inainte ca valul de spitalizari sa debuteze (valul de internari debuteaza in medie la 2 saptamani dupa valul de infectari iar cel de decese la 3 saptamani).

Numarul de spitalizari va creste usor inca din aceasta saptamana insa abia de saptamna viitoare valul va izbi in forta spitalele. Din pacate se confirma si in Romania ca valul Omicron va creste numarul de spitalizari in randul minorilor.

Chiar daca numarul de spitalizari la toate categoriile de varsta a crescut saptamana trecuta cu doar 3.6%, in randul copiilor spitalizarile au crescut cu 69%, un nou record pandemic (si aceasta crestere nu reflecta deschiderea scolilor). Valul deceselor urmeaza abia la 3 saptamani dupa cel al infectarilor si prin urmare numarul de decese poate fi in scadere si in aceasta saptamana pe fondul scaderii valului Delta.

Din nefericire, in randul tinerilor si adultilor activi (20-59 ani) constam o usoara crestere de 6.9% a numarului de decese la 24h (care nu includ raportarile din urma) care insa nu poate fi atribuita categoric Omicron avand in vedere ca si infectarile cu Delta au fost in usoara crestere in aceasta perioada. De saptamana viitoare vom vedea si impactul deschiderii scolilor in format fizic. Tot saptamana viitoare vom depasi cu certitudine 25,000 de cazuri pe zi si e posibil sa ne atingem si limita capacitatii de testare in jurul a 30-40,000 de cazuri pe zi", este mesajul transmis de Octavian Jurma, în postarea de pe Facebook.

Distribuie pe: