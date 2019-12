Anya are doi anișori și suferă de o boală gravă.

Fetița are grave probleme cardiace, iar pentru a supraviețui are nevoie de o intervenție chirurgicală dificilă.

Iată povestea Anyei, publicată pe pagina de facebook pentru donații deschisă special pentru ea:

Dragă Omule,

Mă numesc Anya și am 2 ani și șase luni. Sunt un om mic cu o inimă pe măsura vârstei mele. Dar o inimă bolnavă. Din ea, din inima mea aproape cât o nucă, vreau să trăiesc. De ce? Răspunsul e simplu. Pentru că am doi părinți care mă iubesc nespus de mult și se comportă față de mine ca și cum ar fi desprinși din cărțile cu povești despre super eroi. Am un frățior mai mare care mă iubește și mă ocrotește. Recunosc că mai fac năzbâtii ca orice copil de altfel, dar încă nu am început să fac boacăne prea mari. Râd des și sunt fericită în sânul familiei mele. Pentru mine viața pe pământ este perfectă.

Nu la fel de simplu este pentru părinții mei. Ei mă iubesc, mă îmbrățișează cu multă dragoste, se joacă cu mine, facem tot felul de chestii drăguțe și ne este atât de bine împreună. Cu toate astea, când se așterne liniștea și eu adorm, ei se transformă în oameni triști, plâng mult iar apoi încep să caute prin cărțile lor ciudate de adulți care arată așa ca niște nave spațiale cărora ei le spun calculatoare, soluții pentru ca inima mea să nu se oprească.

Anya are 2 ani și suferă de o boală gravă: "Sunt un om mic cu o inimă bolnavă. Vreau să trăiesc"

Dragă Omule,

Mă poți ajuta să cresc și să mă fac bine?

Încă de când eram în pântecul mamei, părinții mei au aflat că odată cu prima gură de aer pe care aveam să o respir, va începe și lupta lor pentru ca eu să nu plec curând. Aveam să pășesc pe această lume cu o malformație cardiacă. O boală gravă cu o denumire mult prea complicată pentru mine: atrezie de valvă pulmonară și hipertrofie de ventricul drept - valva care duce sângele neoxigenat de la inimă la plămâni nu era dezvoltată normal și peretele ventriculului drept al inimii era îngroșat. Eu abia acum încep să descopăr bucuria de a pronunța cuvinte simple ”mama”, ”tata”, „iubesc”, care pentru mine capătă atât de mult sens. Nu știu ce e aia atrezie.

Mama spune că inima mea a trecut prin mai multe intervenții decât ani de viață. De cinci ori am fost la operații la inimă, intestin... Sunt copii cărora părinții le aniversează primele patru săptămâni de viață...Mie medicii mi-au deschis atunci inima, dăruindu-mi din nou viață. La nouă luni, când ar fi trebuit să învăț să pășesc, am mai intrat din nou în sală, pentru a doua operație la inimă.

Eu nu îmi amintesc nimic din toate astea. Dar părinții mei nu au uitat. Probabil acesta este motivul tristeții lor. Ei îmi spun că luptă pentru mine și că o să fiu sănătoasă. Eu nu știu ce înseamnă nici acest cuvânt dar pentru mama și tata reprezintă un cuvânt foarte important. Poate cel mai important.

În ultimul timp mama și tata au fost foarte preocupați, obosiți, triști chiar și atunci când eu nu dormeam, dar a existat totuși ceva ce îi făcea să zâmbească și să mă strângă fericiți în brațe – speranța. Speranța că o să putem zbura peste ocean – alt cuvânt necunoscut mie – am înțeles că oceanul este o apă puțin mai mare decât cea din cădița în care îmi face mama baie.

îți dai seama? Faptul că o să putem zbura o face pe mama mea foarte fericită. I-am auzit pe părinții mei vorbind despre un loc fermecat care se află peste ocean, un fel de castel unde sunt multe zâne bune, îmbrăcate în halate albe, cu baghete fermecate. În acest loc vom găsi mult praf magic, care mă va ajuta să mă însănătoșesc. Acolo, în SUA, la unul dintre cele mai mari spitale pentru copii din lume, Boston Children's Hospital, zânele și zânii din castel susțin că inima mea va deveni mai puternică ca niciodată. Medicii vor să îmi reconstruiască ventriculul drept, precum și calea de ejecție prin care sângele neoxigenat este direcționat către plămâni.

În România nu-s soluții pentru mine, și nici în altă clinică din Europa.

Pentru a putea zbura către acel loc desprins din povești, mama și tata au inventat tot felul de jocuri. Cu ocazia asta am auzit cel mai ciudat cuvânt din viața mea - Bani. Nu e cazul să-ți mai spun că habar nu am ce înseamnă. Dar se pare că pentru a zbura deasupra acelei ape mari, nu este suficient să îți pui o dorință. Este nevoie ca și acest cuvânt bizar să facă parte din viața noastră. Așa că mama și tata au incercat prin diverse prafuri magice să strângă cât mai mulți bani. Cu ajutorul unor zâni și zâne, au organizat diferite târguri, chiar și un bal caritabil pentru mine. Toată această magie a dus la strângerea sumei de 118.000 de dolari. Mai e nevoie de 30.000 de dolari. De banii ăștia depinde plecarea mea la Boston Children's Hospital.

Dragă Omule,

Deși sunt încă mică, știu că lumea întreagă trage de tine, că semenii tăi îți cer câte ceva. Dar Omule Bun, ajută-mă și pe mine: să-mi repar inima, să mă joc și să pot râde mereu. Mai am nevoie de 30.000 de dolari care mă despart de asta. Ajută-mă, te rog, să plec să-mi vindec inima.

Donează pentru mine, cât poți, când vrei. Du vorba mai departe, iar zilele astea, când ai să fii lângă ai tăi, povestește-le și despre mine. Și spune-le că am nevoie de ajutor.

Omule drag,

Tare îți mulțumesc!

Anya

Donații se pot face și în conturile personale ale părinților :

Titular : ADRIANA UNGUREANU

IBAN : RO25 RZBR 0000 0600 0814 6100

Moneda : RON

Nume banca : Raiffeisen Bank

Cod Swift : RZBRROBU

Titular : ADRIANA UNGUREANUIBAN : RO49 RZBR 0000 0600 2039 5119Monedă : EURNume banca : Raiffeisen Bank Cod Swift : RZBRROBU

Titular : ANDREI UNGUREANU

IBAN : RO43 RZBR 0000 0600 2072 0856

Monedă : USD

Nume banca : Raiffeisen Bank Cod Swift : RZBRROBU