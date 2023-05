„Aoleo! Se însoară Pădureanu!” Soțul regretatei Cornelia Catanga a răbufnit, la doi ani de la moartea artistei! Situația disperată în care se află: „Vreau să fac un spectacol”

In articol:

Cornelia Catanga s-a numărat printre cele mai iubite și apreciate artiste de la noi din țară, iar decesul ei a picat ca un trăsnet peste toți ce o iubeau și o îndrăgeau. Acum, însă, văduvul regretatei cântărețe se zbate de ceva timp să facă posibilă organizarea unui spectacol în memoria celei ce i-a stat alături ani buni.

Soțul ”Reginei muzicii lăutărești”, așa cum era supranumită Cornelia Catanga, s-a lovit de multe uși închise privind organizarea unui concert la Sala Palatului în memoria regretatei artiste. Mai mult decât atât, bărbatul este revoltat pe întreaga situație și, cu ultimele puteri, acesta a făcut o serie de declarații despre acest subiect.

Aurel Pădureanu susține că s-a lovit de numeroase refuzuri, dar și de mulți oameni care nu doresc să-i susțină inițiativa. Mai mult decât atât, acestuia i s-a cerut o sumă enormă de bani, pentru a face posibilă desfășurarea evenimentului, pe care acesta, din nefericire, nu și-o permite.

Citește și: Ce s-a întâmplat la pomana Corneliei Catanga?! Aurel Pădureanu a explicat de ce nu au fost prezenți artiștii din România| EXCLUSIV

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Cum arată culturista care face ravagii pe OnlyFans. "Oamenii îmi spun «Kendall Jenner pe steroizi»"| GALERIE FOTO- stirileprotv.ro

„După moartea Corneliei, aș fi dorit să organizez un concert. Nu a fost oricine, a fost o stea de primă mărime în constelația muzicii lăutărești. Am vrut să îi fac un memoriam, ‘Cornelia Catanga’, la Sala Palatului. Am tras semnale peste tot, nimeni nu s-a sesizat. Nu m-a chemat nimeni. Stau și mă gândesc de ce atâta răutate. Noi am fost trei artiști mari. De ce? Nu ar fi putut Alexandru să cânte la Sala Palatului cu o trupă? Eu să cânt 3-4 melodii? Să chem câteva soliste care sunt în vogă acum, pentru că toate au vrut să vină. Și uite că nu reușesc, nu se poate. Cui să îi cer ajutor? Să mă duc la președintele statului, să îl întreb?(...) Am înțeles că trebuie să stabilești ziua respectivă și se cer 12.000 de euro. Atât se ia. Se dau și niște bani înainte. Ar trebui să mă ajute cineva, să se strângă, pentru fiecare solist să se dea.”, a declarat Aurel Pădureanu, pentru Fanatik.ro.

Aurel Pădureanu, revoltat din cauza acestei situații

Aurel Pădureanu spune că mai multe persoane ar trebui să îi fie alături în tot acest proces și din cauza asta este extrem de revoltat, căci nimeni nu-l susține.

Citește și: Visul pe care l-a avut fiica cea mare a lui Aurel Pădureanu, cu două zile înainte de parastasul Corneliei Catanga! Văduvul regretatei artiste este în stare de șoc: „Atâta am plâns”

Citeste si: „Să aducă o diferență.” Julia Chelaru a avut parte de o schimbare radicală- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 13 mai 2023. Ce sărbătoare este sâmbătă?- stirilekanald.ro

Citeste si: Adevărul din spatele căsătoriei lui Rose Hanbury, presupusa amantă a prințului William, cu David Cholmondeley- radioimpuls.ro

Mai mult decât atât, acesta mai spune că dacă ar apărea public cu un alt subiect legat de viața lui personală, cu siguranță mulți ar dori să afle mai multe detalii, însă pentru că își dorește să facă un spectacol în memoria regretatei soții, nimeni nu este interesat.

„ Să se sesizeze cineva. De la Ministerul Culturii. Chiar cer ajutorul ministrului Culturii. Trebuie să se sesizeze cineva, nu se poate. Vreau să fac un spectacol. Să merg iar la televiziuni?(...) Asta este situația. Dacă spun acum că mâine mă însor, mă cheamă cinci televiziuni. Să îmi ia interviu. Începe toată lumea: ”Aoleo! Se însoară Pădureanu”. Încep să dea oamenii mesaje jignitoare. Așa e țara asta din păcate. Asta este națiunea. Noi suntem o națiune blestemată, care trăiește în răutate și în minciună. Eu știu ce să le spun, că nu s-a făcut absolut nimic. Numai mizerii și minciună.”, a mai spus Aurel Pădureanu, pentru aceeași sursă.