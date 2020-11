Apariție dezastruoasă a Dariei Radionova. Ce au observat internauții la iubita lui Alex Bodi

Daria Radionova [Sursa foto: Instagram]

Iubita lui Alex Bodi vrea să pară o femeie perfectă pe rețelele de socializare. Daria Radionova se afișează în mediul online cu un trup de invidiat unde multe domnișoare își doresc să arate ca ea, dar se pare că în realitate iubita lui Alex Bodi nu arată exact ca în pozele publicate pe rețelele de socializare.

Dacă în pozele de pe Instagram, vedeta are un corp de viespe fără celulită, în realitate Daria Radionova își surprinde fanii cu o apariție destul de neplăcută. Aceasta este mult mai grasă în realitate decât în pozele pe care și le publică pe internet.

Iubita lui Alex Bodi are grăsime pe picioare, ba mai mult decât atât, implanturile fesiere s-au lăsat din cauza kilogramelor acumulate în plus. Internauții au observat că Daria Radionova își editează foarte mult pozele, pentru că în realitate, ea are fundul lăsat și picioarele foarte groase.

Daria Radionova vrea să pară femeia fatală pe rețelele de socializare

În plus, Daria Radionova nu stă bine la capitolul vestimentației, de fiecare dată iubita lui Alex Bodi gafează. Aceasta poartă mereu colanți de fitness pe care îi accesorizează cu genți scumpe, geci din piele și cu un machiaj de seară.

Daria Radionova[Sursa foto: Instagram]

Recent, șatena din Londra a fost surprinsă la mall Băneasa, unde aceasta a făcut cumpărături și a scos niște bani, semn că i s-au cam terminat resursele. Daria Radionova așteaptă ca iubitul ei să fie eliberat din închisoare.

Reamintim că Alex Bodi a fost suspect într-un dosar de proxenetism, trafic de persoane, trafic de droguri și trafic de minori. Bărbatul a fost reținut 24 de ore, ulterior, acesta trebuie să stea 29 de zile în închisoare.

Sursă: Fanatik.ro