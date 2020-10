Laura Zarafin, medic primar ATI la Spitalul Colentina

Doctorul Laura Zarafin, medic primar ATI la Spitalul Colentina, i-a răspuns premierului Ludovic Orban, după ce acesta a vorbit despre experiența cadrelor medicale de la începutul pandemiei. Medicul primar ATI la Spitalul Colentina susține că, deși cadrele medicale știu cu ce se confruntă în prezent, acestea sunt epuizate, și este imposibil să reziste în acest ritm încă un an de zile.

„Domnul premier Ludovic Orban are dreptate – am căpătat experiență în 7 luni . Din păcate nu au existat colegi care să înțeleagă ce urmează și sa vină sa vadă măcar acești pacienti sau să ne întrebe ce vedem zilnic , toți anesteziștii din acest spital , dar și ceilalți colegi din alte specialități. Normal și uman ar fi fost să se înțeleagă ce urmează , au existat 7 luni în care puteam primi colegi cărora să le arătăm ce se întâmplă în realitate cu acesti pacienți , cum anume se face echiparea și mai ales dezechiparea , am fi putut vorbi multe , ne-am fi putut susține unul pe altul.

Nu știu cum domnul prim ministru crede că putem rezista în ritmul ăsta încă un an . Ne tot întrebăm cu toții. Putem împărtăși oricui din experiența noastra , dar este evident că spitalele care tot evită să dea o mână de ajutor vor fi forțate de mersul pandemiei și de creșterea infectărilor să trateze pacienți infectați . Pe cei care au nevoie de ventilație noninvazivă nu ai cum să îi lași nici acasă , nici pe stradă , deci …că vor unii sau nu vor …tot ATI Covid vor ajunge . Nu era mai bine să fi știut deja ce au de făcut și să fi avut circuitele pregătite?” , întreabă medicul.

Doctorul Laura Zarafin susține că spitalul Colentina deține 29 de ventilatoare iar capacitatea de a aloca mai multe paturi ATI este restricționată de arhitectura spitalului și de lipsa condițiilor pentru a instala aparate de ventilație în afară spitalului. „O informație – spitalul Colentina are 29 de ventilatoare. 29 ! Ce nu știu decidenții este că nu poți pune mai multe paturi ATI într-un spital atunci când arhitectura respectivului spital , dar nici instalația de oxigen nu îți permit așa ceva !

Chiar și dacă aduci TIR-urile celebre cu ventilatoare nu poți rezolva problema pacientilor ce au nevoie de un tip de ventilație , pentru simplul motiv că în TIR nu ai nici fluxul si nici concentrația de oxigen de care au nevoie acesti pacienti critici” , susține medicul.

Medicul primar de Anestezie și Terapie Intensivă reclamă lipsa de personal și a persoanelor care să ia decizii în astfel de situații. „Oricum personalul din sectiile ATI din Colentina este nu numai obosit , ci si mult prea puțin numeros . Nu ai cum să ingrijești astfel de pacienți critici cu personal sub normativ. Este păcat că deciziile se iau în birouri și nu de oamenii care lucrează efectiv pe teren” , mai scrie doctorul.

„Domnul prim-ministru trebuie să înțeleagă că suntem oameni”

Medicul susține că lipsa de experiență a cadrelor medicale și lipsa de cunoaștere este problematica. „Degeaba esti ATI-ist dacă nu ai lucrat măcar o lună în ATI – COVID , pentru simplul motiv că această boală nu se potrivește cu nici o altă boală despre care am învățat! Așa că eu cred că e momentul lucidității și să ne gândim cum putem face să trecem acest test de solidaritate care abia urmează. Domnul prim ministru trebuie să înțeleagă că suntem oameni”, scrie medicul.

Premierul Ludovic Orban a criticat decizia lui Nelu Tătaru din vară privind scoaterea Spitalului Colentina din dispozitivul anti-Covid. „A fost o decizie neinspirată. Avem nevoie de Spitalul Colentina în integralitatea sa și de toate cadrele medicale de acolo, care au dobândit o experiență și ne pot susține la nivelul Bucureștiului”, declara premierul Orban.

În niciunul dintre cele opt spitale Covid sau suport Covid din București nu mai sunt locuri libere în ATI de săptămâni întregi.