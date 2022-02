Apelul lui Christian Sabbagh, după ce pagina oficială de Facebook i-a fost furată

In urma cu cateva luni, Christian Sabbagh a fost victima infractiunii in online, contul oficial de Facebook al prezentatorului a fost tinta unui atac cibernetic. Christian Sabbagh nu a reusit pana in acest moment sa isi recupereze contul si face inca un apel catre oamenii care obisnuiau sa ii urmareasca pagina pentru a-i avertiza cu privire la riscurile la care se supun daca trimit informatii catre acel cont.



“Dragii mei, va rog sa nu imi trimiteti mesaje sau informatii pe aceasta pagina, sunt in imposibilitatea de a le accesa si, mai grav, ele

pot intra in posesia altcuiva. Va rog sa ramanem in legatura pe site-ul christiansabbagh.ro, acolo exista si o sectiune dedicata mesajelor. Cand situatia se va remedia voi comunica public acest lucru”, a spus acesta.Christian Sabbagh este unul dintre cei mai indragiti prezentatori de televiziunie si jurnalisti, dorinta acestuia evidenta de a se implica in viata comunitatii si a ajuta oamenii in situatii limita este deja bine cunoscuta. Tocmai de aceea jurnalistul primeste adesea mesaje, informatii pe paginile de socializare prin care i se cere ajutorul si i se semnaleaza abuzuri, nedreptati, dovezi ale unor infractiuni.In acest moment, pagina oficiala de Facebook a prezentatorului nu ii mai apartine, asadar toti cei care doresc sa ii scrie, sa ii impartaseasca opinii sau sa ii ofere informatii sa o faca doar pe site-ul christiansabbagh.ro, nu pe pagina de Facebook a vedetei.

