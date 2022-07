Ar accepta sau nu Liviu Guță să aibă o relație pentru bani? Răspunsul artistului i-a lăsat mască pe toți

In articol:

Liviu Guță se numără printre cei mai iubiți și îndrăgiți artiști de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, cântărețul a reușit să adune o comunitate generoasă de fani, care îi stă alături la orice pas acestuia. Ei bine, recent, în cadrul emisiunii ”Detectorul de minciuni”, moderată de Oana Radu și difuzată pe canalul de YouTube theXclusive, Liviu a făcut o serie de dezvăluiri, la care nu s-ar fi gândit

nimeni.

Întrebat dacă ar accepta să aibă o relație pentru bani, Liviu Guță a fost pe cât se poate de sincer și a răspuns negativ, explicând că se mulțumește cu ce are și vrea să fie atras în toate felurile de persoana de lângă el.

„M-aș fi culcat cu ea, dacă mi-ar fi plăcut de ea. Dacă ai zis de o femeie mai în vârstă, nu m-aș arunca. Și până la urmă, femeia aia nu are bani, femeia aia nu are și ea noroc că are atâția bani?”, a declarat Liviu Guță, în cadrul emisiunii ”Detectorul de minciuni”.

A avut sau nu cântărețul o relație cu Daniela Gyorfi

De-a lungul timpului, atât fanii, cât și ziarele, au vehiculat că între Liviu Guță și Daniela Gyorfi există o relație mai mult decât cea profesională. Din acest motiv, artistul a spus lucrurilor pe nume, explicând că nu au existat sentimente între ei, ci colaborarea lor a fost

una strict profesională.

"Toată lumea, toate ziarele vehiculau că eu împreună cu Daniela, o extorsiune a unui degajament într-o apă...Nu s-a întâmplat absolut nimic între noi, deși toată presa vuia că avusese Daniela o problemă mai demult cu cineva, eu știu, dar nu mă interesează, treaba lor, viața lor și toată lumea că e Liviu, că e nu știu cine. Nu am avut niciodată nimic cu ea, deși Daniela este o fată așa deschisă, n-ai treabă, ea e populară, e nebunatică. Nu am avut niciodată o relație sexuală. Nici nu ne-am văzut dezbrăcați vreodată, Doamne ferește. Noi am vrut să avem o relație strict profesională, pentru că dacă o dai în filme, la un moment dat se strică." , a declarat Liviu Guță.

Liviu Guță [Sursa foto: Captură Video]