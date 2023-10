„Ar fi păcat să nu ne căsătorim” Mesajul neașteptat transmis de Anamaria Prodan! Ce se întâmplă în viața impresarei, de când este din nou o femeie singură

In articol:

Anamaria Prodan a stârnit curiozitatea fanilor, după ce a transmis pe rețelele de socializare un mesaj de-a dreptul neașteptat, care face referire la căsătorie. Mulți se întreabă acum ce se întâmplă în viața vedetei, în ceea ce privește situația amoroasă.

Iată despre ce este vorba!

Mesajul neașteptat transmis de Anamaria Prodan

Anamaria Prodan este una dintre cele mai cunoscute și apreciate femei din showbiz-ul românesc. Impresara are o viață de lux, trăită după bunul ei plac, și este o mamă împlinită în totalitate. Cu toate acestea, mulți oameni se întreabă ce se întâmplă în viața ei amoroasă acum, de când este din nou o femeie liberă.

Deși a trecut prin mai multe încercări în ceea ce privește relația cu fostul soț, vedeta pare că este pregătită să își găsească un partener potrivit, cu care să se și căsătorească, căci acest detaliu reiese și din postarea făcută recent de către ea.

Deși nu a oferit mai multe detalii, fanii s-au dus cu gândul direct la o posibilă poveste de dragoste.

„La câți nervi am pierdut cu tine... Ar fi păcat să nu ne căsătorim!”, a fost mesajul postat de către Anamaria Prodan, pe contul ei oficial de Instagram.

Postarea publicată de Anamaria Prodan [Sursa foto: Instagram]

Ce își dorește impresara de la viitorul partener de viață

În urmă cu ceva timp, Anamaria Prodan a dezvăluit cum își dorește să fie viitorul ei partener. Ei bine, vedeta nu se lasă impresionată de situația financiară sau alte bunuri materiale, ci mai degrabă de forța și sprijinul necondiționat, pe care un bărbat i le-ar putea oferi.

„Ce să îmi ofere mie un bărbat astăzi? Un bărbat normal ce ar putea? Dacă vine unu și îmi spune că îmi dă bărci, eu am cea mai frumoasă barcă de pe lac; îmi dă case, am una dintre cele mai frumoase case de pe lac; îmi dă mașini, am cele mai frumoase mașini pe care le poate visa cineva; îmi dă aur, am cele mai frumoase și scumpe bijuterii pe care le poate avea cineva.

Ce poate să-mi dea mie un bărbat? Forță! Forța sau titulatura de a fi soția cuiva, nu el soțul meu. Acolo e nenorocirea mare!”, a dezvăluit vedeta, în urmă cu ceva timp, pe rețelele de socializare.

Anamaria Prodan [Sursa foto: Instagram]