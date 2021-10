Ar renunța la iubire pentru o viață plină cu bani! Viviana Sposub, dezvăluiri fără perdea: ”Încă n-am dat peste unul...”

In articol:

Viviana Sposub este una dintre cele mai îndrăgite concurente de la ”Bravo, ai stil! Celebrities”! Fosta asistentă de televiziune continuă să facă furori în mediul online, însă inima ei este deja furată de George Burcea, cel cu care este împreună de luni bune.

Prezentă în podcastul Otnielei, colega ei din emisiunea de stil de la Kanal D, Viviana a răspuns la cele mai picante întrebări.

Tânăra a fost pusă pe gânduri de Otniela, care a întrebat-o sincer dacă ar putea să renunțe la iubire pentru o viață plină de bani. Viviana Sposub, foarte amuzată de întreaga situație, spune că, cel mai probabil, nu a ales niciodată un bărbat cu bani, pentru că aceștia înșală.

” Da, dar încă n-am dat peste unul cu bani. Ăștia cu bani te înșală, de asta probabil nu-i aleg niciodată”, spune Viviana, râzând.

Cât despre prietena ei cea mai bună, Viviana spune că nu ar renunța niciodată la ea, căci aceasta este chiar mama ei, pe care nu ar putea s-o înclouiască cu nimeni.

” Nu, pentru ca cea mai buna prietena e mama mea. N-am cum s-o schimb”, a spus Viviana.

Viviana Sposub [Sursa foto: Captură YouTube]

Viviana Sposub, despre persoana care a enervat-o într-o emisiune TV

Vedeta a răspuns și la o altă întrebare picantă, legată de cea mai plăcută și enervantă persoană de la emisiunea Ferma, cea la care Viviana a participat, acum ceva timp. Aceasta recunoaște că ar fi vorba de Anna Lesko, căci a mai avut câteva ”ciondăneli” cu ea.

” Cel mai placut a fost George Burcea, evident. Cea mai enervanta nu as vrea s-o zic pentru ca i-as da importanta si nu vreau...deci din toata Ferma, eu tin legatura cu foarte putini oameni si nu se supara daca le zic numele...zic așa, Anna Lesko, ma enerva uneori cand ne mai ciondaneam noi, in rest nu vreau sa pomenesc pe absolut nimeni”, a mai spus concurenta de la ”Bravo, ai stil! Celebrities”, în podcastul Otnielei.