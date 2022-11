"Ar trebui eliberată 100%!" Elena Udrea mai are un as în mânecă. Avocata ei a făcut dezvăluiri neașteptate

In articol:

Pe 31 octombrie, Elena Udrea a fost înștiințată că Înalta Curte de Casație și Justiție a decis să-i respingă recursul în casație formulat în dosarul "Gala Bute". Totuși, se pare că blondina nu și-a irosit toate șansele de a scăpa de închisoare. O spune chiar avocata acesteia, care este pregătită să lupte până la final pentru eliberarea ei.

Există șanse ca Elena Udrea să scape de dosarele de corupție

Avocata Elenei Udrea susține că ultimele modificări ale sistemului judiciar ar putea fi benefice pentru fostul politician. Silvia Uscov spune că decizia ICCJ și a CCR, legată de aplicarea retroactivă a prescripției, i-ar putea aduce lui Udrea o posibilă victorie în privința dosarelor de corupție pe care le are pe rol. Totuși, avocata recunoaște că nu se poate entuziasma momentan, dată fiind situația Elenei Udrea de până acum: "O să vedem… Eu nu mă entuziasmez atât de tare pe subiectul acesta. Până nu văd o hotărâre definitivă care să constate prescripția, pot interveni multe alte elemente. Mai ales în cazul doamnei Udrea, se pare că legea se aplică ‘mai altfel’ decât la alții. Vom vedea.

În mod normal, ar trebui să beneficieze de decizia CCR, de hotărârea Înaltei Curți, care s-a pronunțat pe 25 octombrie. Dar pot interveni o mulțime de alte lucruri iar soluția să fie una negativă. Nu avem de unde să știm, trebuie să vedem ce pronunță instanța. Fiecare situație se judecă separat. Judecătorul va analiza fiecare caz concret pentru a vedea dacă sunt îndeplinite condițiile respective. Procesele continuă și în fiecare dosar se va pronunța o soluție. Să nu înțelegem că s-au scos de pe rol dosarele respective.", a declarat Silvia Uscov, avocata Elenei Udrea, pentru fanatik.ro.

Cele două dosare în care fostul ministru al Turismului poate invoca decizia CCR sunt "Hidroelectrica" și dosarul care privește finanțarea campaniei electorale a lui Traian Băsescu, dosare în care Udrea este acuzată de spălare de bani, trafic de influență și instigare la luare de mită.

Elena Udrea [Sursa foto: Captură KANAL D]

Și referitor la sentința primită în dosarul "Gala Bute" Udrea ar mai avea o șansă. După respingerea recursului în casație de către ICCJ, avocata blondinei a transmis că a formulat o nouă contestație: "Mai avem contestația la contestația în anulare pe care am promovat-o acum câteva zile. Recursul în casație, care era cel mai la îndemână din punct de vedere juridic, a fost o mare dezamăgire. Eu am spus încă de când am ieșit de la Înalta Curte, pe lege ar trebui eliberată 100%.", a mai declarat Silvia Uscov, pentru sursa citată.