Arda Anarat - de la prințul Şehzade Mehmed, din ”Suleyman Magnificul", la Çınar în serialul “Secrete de familie”, de la Kanal D

"Secrete de familie", serialul difuzat de miercuri până vineri, de la 20:00, la Kanal D, atrage atenția prin intriga foarte intense si povestile de viata, dar și prin distribuția de excepție, cu Kaan Urgancıoğlu și Pınar Deniz în centrul acțiunii, dar și cu tineri actori extrem de talentați care au crescut pe platourile de filmare.

Telespectatorii cu siguranță se bucură să-l revadă pe Arda Anarat, în rolul personajului Çınar, un tânăr actor care a crescut practic pe platourile de filmare, pentru că primul rol l-a obținut când avea 11 ani în poate unul dintre cele mai cunoscute seriale turcești ale tuturor timpurilor, "Suleyman

Magnificul- Sub domnia iubirii". A jucat rolul prințului Şehzade Mehmed, fiul sultanului Suleyman Magnificul și al lui Hurrem. Această bornă profesională l-a propulsat în rândul celor mai doriți tineri actori ai Turciei și, până la cei 24 de ani, a adunat în palmares diverse roluri care îi pun în valoare toate valențele talentului său artistic.

Personajul Cinar Kaya pe care îl interpretează în serialul "Secrete de familie" întruchipează traumele, problemele și nemulțumirile multor tineri din generația actuală. Este copilul mijlociu al casei, un tânăr cu un trecut tulburat, mereu în luptă cu fratele mai mare pentru atenția părinților. Dorința de a demonstra că își poate depăși fratele îl duce în zona infracțională, și de aici viața sa și a familiei sale vor fi date peste cap. La fel de intens este și conflictul său interior, între compasiunea și dragostea pentru familie și presiunile care vin din exterior.

"Personajul lui Çınar si-a construit un zid in fata celor dragi, greu de daramat. Pe de o parte este un tanar conflictual, dar in acelasi timp sensibil in privinta familiei, mai ales in ceea ce o priveste pe sora sa Defne. Intra constant in necazuri, ceea ce creste presiunea tatalui sau asupra sa...", a declarat Arda Anarat despre personajul sau.

Çınar este acuzat de o crimă al cărei mister trebuie să il dezlege fratele sau, Ilgaz, interpretat de Kaan Urgancıoğlu, și Ceylin, interpretată magistral de Pınar Deniz,. Scenariul serialului "Secrete de familie" este captivant, si ține cu sufletul la gură publicul de toate vârstele.

Arda Anarat este originar din Samsun Bafra, însă familia a decis să se mute în Istanbul pentru ca tânărul să-și urmeze cariera de actor. A absolvit Liceul Francez Notre Dame De Sion din Istanbul. A debutat în actorie la 11 ani cu rolul lui Şehzade Mehmet în serialul "Suleyman Magnificul". De atunci au urmat numeroase roluri în seriale și filme de lung metraj care au cucerit publicul, precum Galip Derviș, Nomad, Groom Team, Yaralı Așk, Tek Yürek, Hekimoğlu.

Nu ratați cel mai incitant serial al toamnei, "Secrete de familie", un mix de drama, poveste de dragoste, dar si de familie, intrigă polițistă si mister, difuzat de miercuri până vineri, de la ora 20:00, la Kanal D.

