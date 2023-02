Are 54 de ani, dar bărbații încă întorc capul după ea! Lucrul pe care Ramona Bădescu îl face zilnic pentru a se menține în formă: „Trebuie să țin pasul cu timpul”

In articol:

Ramona Bădescu este actriță iar în trecut aceasta a cochetat și cu lumea modelingului. În prezent, aceasta locuiește în Italia alături de fiul ei, Ignazio, care a împlinit 4 ani.

Vedeta a avut mereu un trup de invidiat. Iată însă că cei care o urmăresc au fost surprinși să observe faptul că, chiar dacă anii au trecut, Ramona arată la fel de bine ca la 20 de ani.

Ramona Bădescu [Sursa foto: Instagram]

Ramona Bădescu face acest lucru în fiecare zi pentru a-și menține silueta impecabilă

Artista și-a păstrat silueta din tinerețe, chiar dacă anii au trecut. Vedeta mărturisește că merge în fiecare zi la sală, ceea ce o ajută extrem de tare să fie tonifiată și să arate impecabil.

„Am început să merg la sală aproape zilnic, pentru că am mai mult timp dimineața, de când Ignazio merge la grădiniță. Am noroc că sala de sport e lângă mine și mă mobilizez repede. Eu nu vreau să slăbesc! Vreau să mă tonific, să cresc în greutate, dar în mușchi. Iar asta înseamnă că trebuie să scad lichidele și să cresc masa musculară, ceea ce mă va face să cântăresc mai mult, dar, uitându-mă în oglindă mă voi simți mai tonică, având în vedere că organismul se transformă în timp. Și eu trebuie să țin pasul cu timpul, așa că de aceea antrenamentele Flexibility & Postural, căci sunt lecții care mă ajută să alungesc musculatura după ce fac sală. Am un antrenor personal care se ocupă să fac bine toate exercițiile alese. Când nu e el la sală, mă antrenez de una singură”, a dezvăluit Ramona Bădescu, pentru Click.

Actrița, extrem de atentă la alimentație: „Secretul meu este să mănânc des şi puţin”

Ramona Bădescu combină sportul cu o alimentație extrem de sănătoasă. Actrița mănâncă foarte des fructe și legume, în special ridichi.

Vedeta a mărturisit că este pasionată de o anumită salată de crudități, pe care o prepară ori de câte ori are ocazia.

„Secretul meu este să mănânc des şi puţin şi mai ales ceea ce îmi doresc să mănânc, pentru că dacă nu îmi satisfac dorinţele cerebrale e mai rău, simt frustrări, aşa că întotdeauna, dacă îţi doreşti ceva, să mănânci, dar puţin… Îmi plac foarte mult ridichile, le mănânc între mese, ca să mă satur. Iar când am plecat acum din România în Italia, am plecat cu sacoşa plină de ridiche neagră. Pentru că în Italia nu se găseşte. Şi fac o salată de crudităţi foarte bună, cu ridiche neagră, ţelină, morcov, măr ionatan, cu un dressing cu avocado, iaurt, zeamă de lime, nuci, fără maioneză. Este foarte bună şi sănătoasă! Mi-am făcut pofta şi cu salată de boeuf în România. Eu pun şi măr ionatan în ea, pentru că e puţin dulceag şi îi dă o aromă aparte”, a mai mărturisit vedeta.

Actrița are extrem de multă grijă de ea, iar rezultatul se observă la fiecare apariție a acesteia. [Sursa foto: Instagram]

