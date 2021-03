Are iubit, dar concurează la Burlacul! O divă de la noi provoacă controverse incredibile

In articol:

Interesant este însă că Larisa Munteanu, în timp ce face pe femeia amorezată de Andi Constantin, are o relație stabilă cu un alt bărbat și, spun sursele noastre, pare decisă să îl determine să o transforme ”într-o doamnă”.

Larisa Munteanu este una dintre concurentele emisiunii Burlacul și speră să îi câștige atenția lui Andi Constantin. Doar că un lucru este sigur: chiar dacă la tv spune că îl dorește pe ”burlacul” Andi Constantin, acasă se iubește cu un alt bărbat, de luni bune deja.

ne-a spus o amică de-ale focoasei Larisa Munteanu.

Larisa Munteanu e indragostita de alt barbat

Și, chiar dacă, în fapt, ea își petrece nopțile cu bărbagtul pe care îl iubelte, de dragul show-ului, Larisa Munteanu a făcut tot ce i-a stat în putință să îl înnebunească pe ”burlacul” Andi Constantin.

Alșa căp, deja, Larisa Munteanu s-a făcut remarcată ca fiind concurenta care a încercat să-l sărute pe Andi Constantin nu o dată, ci chiar de două ori, acesta dându-și seama de dorința ei, chiar dacă era legat la ochi, conform dorințelor ei, și a reușit să evite momentul de afecțiune.

Larisa Munteanu a fost la un pas de moarte

Larisa Munteanu a povestit pentru un post de televiziune că s-a confurntat cu probleme mari din cauza silicoanelor. După ce a acuzat că are dureri foarte mari în zona sânilor, ea s-a dus să își facă mai multe investigații. „Am început să am acum aproximativ 3 luni dureri foarte mari la sâni și am venit în România să-mi fac investigații. După ce am făcut investigațiile, am depistat că am un implant spart, cel stâng, iar cel drept era foarte deplasat. Pe lângă asta, am mai avut și 6 noduli sâni.Acum, cauza nu se știe. Mi s-a spus că mi s-au pus alte implanturi și m-am trezit cu altele”, a declarat Larisa Munteanu pentru un post de televiziune.

Larisa Munteanu a avut probleme cu silicoanele

Larisa Munteanu e dansatoarea favorită a maneliștilor

Larisa Munteanu s-a făcut remarcată în showbiz-ul autohton ca dansatoare de manele şi asta datorită mişcărilor foarte provocatoare şi lipsa totală de inhibiţii, dar şi prin energia incredibilă pe care o avea în timpul show-urilor extrem de senzuale făcute în faţa admiratorilor ei. După o serie de relaţii cu persoane cunoscute, Stelian Ogică fiind şi el pe ”listă”, Larisa Munteanu a devenit mamă acum patru ani şi, de atunci, a încercat să fie cât mai discretă, puţinele ei ieşiri publice fiind însă memorabile, atât pentru felul în care arată, cât şi pentru scandalurile pe care le-a avut cu tatăl fiicei sale, cel care a şi părăsit-o pe când era însărcinată.