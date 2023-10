„Are nevoie de rugăciuni” Oana Roman a venit cu noi detalii despre starea de sănătate a mamei ei. Vedeta speră că Mioara Roman se va face bine

In articol:

Oana Roman este iubită și apreciată de mulți români, iar vedeta este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde îi ține pe urmăritorii ei la curent cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât cea personală, cât și cea profesională.

Chiar dacă lucrurile nu au mers prea bine pentru vedetă în ultima perioadă, asta pentru că mama ei se confruntă din nou cu probleme de sănătate, ajungând de urgență la spital, Oana Roman nu a încetat să-i țină pe urmăritori la curent cu ultimele noutăți, în special în ceea ce o privește pe Mioara Roman.

În acest sens, vedeta a explicat că în aceste momente, pentru Mioara Roman, este nevoie doar de rugăciuni, cerându-le astfel ajutorul urmăritorilor de pe rețelele de socializare.

„Dragii mei, mă duc să o iau pe Iza de la prietenii noștri unde a stat în vizită peste weekend, am fost azi la mama și vă spun doar că are nevoie de rugăciuni, multe, are nevoie de rugăciuni de vindecare. Până la urmă lucrurile se întâmplă așa cum vrea Dumnezeu, dar în momentul ăsta e nevoie de rugăciune pentru ea, ca să știți. Știu că voi faceți mereu asta pentru mine, știu că de câte ori vorbesc cu voi vă rugați pentru mine și cum eu sunt atât de singură în această luptă de a o ține în viață cât mai bine, știu că vă am și pe voi alături și vă mulțumesc.”, a spus Oana Roman, pe pagina personală de Instagram.

Oana Roman și-a dat seama că este foarte puternică

Nu de mult, Oana Roman făcut o serie de declarații despre faptul că de curând a realizat că este o persoană foarte puternică.

Cu precizarea că știe că alte persoane trec prin mai multe greutăți, totuși, la rândul ei, viața nu a ocolit-o de anumite situații grele, pe care însă a reușit să le depășească totdeauna cu brio.

„Știi ce îi ziceam astăzi unui prieten? Că eu am realizat la 40 și ceva de ani de ce sunt puternică. Pentru că eu n-am înțeles niciodată de ce. Și stând eu și gândindu-mă foarte serios așa… De ce reușesc totuși să duc atât de mult și să o iau tot timpul de la zero, dacă e nevoie, și să nu mă dărâme nimic. Nu mai mult ca alții, să ne înțelegem, nu mă plâng, că alții o duc mult mai mult ca mine, dar mult totuși. Și mi-am dat seama că mi-am croit viața în așa fel încât sunt complet independentă. Complet neșantajabilă, pentru că n-am făcut niciodată în viața asta ceva de care să-mi fie rușine. N-am șef și nu depind de nimeni și faptul că pot trăi în această libertate aproape absolută, chestia asta îmi dă o putere inimaginabilă. Pentru că am curaj să zic, să fac, să merg, pentru că știu că nimeni nu mă poate opri pentru că nu există niciun motiv.”, a mărturisit Oana Roman pentru Ciao.ro.