”Are nevoie de timpul ăsta” Ce decizie a luat Emily Burghelea după ce Amedea a avut prima criză de gelozie față de fratele mai mic. Vedeta a trecut la fapte când a realizat care este problema

Emily Burghelea a devenit nu de mult mamă pentru a doua oară, iar acest lucru a întregit familia pe care o formează cu Andrei.

Cei doi sunt mai fericiți ca niciodată că au un băiat și o fată, deși nimic nu este ușor cu doi copii mici.

Însă, se implică amândoi în creșterea și educația copiilor, astfel că niciodată nu s-au gândit la ceea ce tocmai a avut loc.

Emily Burghelea a înțeles nevoia fiicei de a i se acorda mai multă atenței

În urmă cu doar câteva zile, într-un moment de furie și gelozie, după ce a plâns ore în șir, Amedea și-a mușcat fratele de picior, iar de acolo a început o adevărată tevatură.

Și asta pentru că fata le-a arătat părinților că, oricât de mult o implică în activitățile cu Damian și oricât de mult o iubesc și îi acordă atenție, este geloasă pentru că acum mezinul are parte mai mult de mamă, de atingerile și de îmbrățișările ei.

Motiv pentru care, după ce au stat de vorba și cu învățătoarele de la grădiniță, după ce au cerut sfaturi în mediul online, Emily Burghelea a luat acum o decizie.

Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” a decis că de acum încolo, oricât de obosită ar fi, zi de zi, să își facă timp să petreacă măcar o oră doar ea cu Amedea, ca fetele.

Și asta pentru că, oricât de mare și înțelegătoare pare că este, Emily spune că acum Amedea are cea mai mare nevoie de a știi că este la fel de iubită și prețuită ca și Damian.

Ce decizie a luat Emily Burghelea după ce Amedea a avut prima criză de gelozie față de fratele mai mic [Sursa foto: Instagram]

Chiar dacă băiețelul este acum la sânul ei, acolo unde nu de mult dormea și se trezea Amedea, Emily vrea să facă tot ce poate pentru ca fiica ei să înțeleagă că iubirea de mamă nu se împarte, ci se înmulțește, că va avea mereu sprijinul și toate atenția ei și că este la fel de importantă cum a fost și până să apară Damian în familia lor.

”E vorba despre timpul pe care îl petrecem împreună… Mi-am propus că în fiecare zi să existe o portiță în care să fac cumva să fiu doar eu cu Amedea, să facem ceva, orice, doar noi două, fie că e vorba de o plimbare rapidă în parc, o oră de joacă acasă la noi, în camera ei, sau pur și simplu o runda rapidă de cumpărături! Mi-am dat seama că Ame are nevoie de timpul acesta, chiar daca o includ mereu în activitățile pe care le fac cu bebe, îi face bine să ne rupem puțin și să fugim în lume doar noi două! Fetița mea mare este încă mică, are doar un an și 10 lui, oricât de mare o consider eu, e tot un bebeluș și ea și are nevoie de multă atenție, noul rol de surioară mai mare îi vine mănușă, dar uneori are și ea momentele ei grele… Să îl vadă pe bebe mereu la mami în brațe, poate fi derutant, acolo obișnuia să stea ea, iar acum, dintr-o dată, pare că cineva i-a luat locul…Tot ce îmi doresc eu să fac este să îi explic prin fapte că mami nu a plecat nicăieri, mami este acolo, lângă ea, nu are de ce să se teamă și o iubește la fel că pe fratele ei. Copiii mei, îngerii mei!”, a scris Emily Burghelea, pe pagina sa de Instagram