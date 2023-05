"Are o funcție foarte importantă" Mariana Moculescu, îndrăgostită de un bărbat cu 10 ani mai tânăr! Cum au ajuns să formeze un cuplu, după ce bruneta s-a afișat pe o platformă destinată adulților

In articol:

Mariana Moculescu iubește din nou, după 23 de ani de la divorțul de Horia Moculescu.

Fosta soție a compozitorului a mărturisit, în direct, că este îndrăgostită de un bărbat cu 10 ani mai tânăr. Iată de când formează un cuplu, dar și cum au ajuns să se cunoască!

Mariana Moculescu, dezvăluiri fără perdea despre actualul ei iubit: "Are o funcție importantă, este foarte generos, din toate punctele de vedere"

Au trecut peste două decenii de când Mariana și Horia Moculescu au divorțat. După despărțire, fiecare și-a văzut de drumul lui, iar bruneta nu și-a pierdut speranța în privința unei noi relații. Așa s-a și întâmplat. Fosta soție a compozitorului a încercat, de-a lungul anilor, să dea o noua șansă iubirii, dar totul a fost în zadar.

Bărbații cu care a avut o relație nu i-au adus liniștea de care avea nevoie, lucru care a dus, într-un final, la despărțire. De data aceasta, însă, Mariana Moculescu pare că a găsit omul potrivit. Invitată de curând în emisiunea lui Cristi Brancu, a dezvăluit că are un nou iubit, cu 10 ani mai tânăr, care o răsfață și îi face toate poftele. Cei doi s-au cunoscut după ce fosta soție a lui Horia Moculescu și-a creat un cont pe o platformă destinată adulților , în urmă cu ceva timp:

"Cristi Brancu: Acum ești îndrăgostită?

Mariana Moculescu: Da. Este o personalitate din România, nu pot să divulg, are o funcție foarte importantă într-un alt oraș decât București, a început după ce mi-am deschis OnyFans-ul. M-a văzut pe Instagram și a făcut rost de numărul meu de telefon, nici nu este greu, mi-a dat mesaj, a trebuit să ne întâlnim. Nu m-am dus la întâlnire, a mai trecut o perioadă, iar am primit mesaje, dar ce mesaje, ce finețe. Și nu m-am dus nici la a doua întâlnire, dar noi ne împrieteneam foarte tare prin videocall.

A treia oară trebuia să ne întâlnim, dar s-a întâmplat de așa natură încât nu am ajuns. S-a supărat atunci, fusese gentleman și eu să-i răspund cu lipsa... Este cu 10 ani mai tânăr, e la modă acum. Este foarte generos din toate punctele de vedere. De vreo două luni suntem împreună, dar ne-am văzut o singură dată, în rest doar prin video și mesaje", a declarat Mariana Moculescu, în emisiunea lui Cristi Brancu.

Ce spune Mariana Moculescu despre fostul ei soț, la două decenii de la divorț?

Deși au trecut 23 de ani de când ea și tatăl fiicei sale au pus punct mariajului, Mariana Moculescu recunoaște că celebrul compozitor are un loc aparte în inima ei. În ciuda faptului că în trecut relația lor a fost una tensionată, presărată cu multe controverse și dispute, acest lucru nu o împiedică pe vedetă să mărturisească că niciun bărbat din viața ei nu l-a putut înlocui cu adevărat pe Horia Moculescu: "Eu și Horia am avut o compatibilitate la pat foarte bună. A fost bărbatul cu care eu m-am simțit bine în pat. Aș fi rămas cu el, dacă nu era vulcanic. L-am apreciat foarte mult. Cred că de aceea nu am mai avut ochi cu adevărat pentru niciun alt bărbat. Horia Moculescu a fost etalon.

Horia m-a format și sexual, eram tânără pe atunci. Eu cred, în adâncul sufletului, că nici el nu m-a uitat, că am rămas în amintirea lui. Dacă ar sta să se gândească el cu înțelepciunea lui matusalemică, și-ar da seama că am fost una dintre cele mai minunate femei din viața lui. Datorită mie o are pe Nidia (n.r. fiica lor). Ce ar fi fost viața lui fără Nidia? Eu și Horia mai vorbim, ne mai felicităm de zilele noastre de naștere, m-a și împrumutat cu bani, la nevoie", spunea Mariana Moculescu într-un interviu recent, pentru playtech.ro.

