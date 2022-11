"Are șanse!" Vești bune pentru Simona Halep! Cum ar putea să scape de suspendare, în plin scandal de dopaj

In articol:

Simona Halep ar putea reveni pe terenul de tenis mai repede decât și-ar fi putut imagina. După ce i s-a descoperit în sânge substanța Roxadustat și a fost acuzată oficial de dopaj, un cunoscut jurnalist german susține că sportiva are șanse mari să scape de suspendare.

Simona Halep ar putea reveni pe terenul de tenis în curând

Jannick Schneider, un cunoscut jurnalist german, a analizat situația Simonei Halep și scandalul în care sportiva a fost implicată recent. Judecând cazurile de dopaj din trecut, ziaristul susține că tenismena are șanse reale să scape de suspendarea primită din partea Agenției Internaționale de Integritate a Tenisului: "Având în vedere cazurile precedente, Simona Halep are șanse să scape! Nu mă șochează deloc că a fost prinsă dopată. Tenisul, după părerea mea, are o problemă de dopaj. Aproape fiecare sport are o problemă de dopaj. Acum a apărut un nume cunoscut, Simona Halep, și normal că sare în ochi. Este primul caz de dopaj sangvin descoperit în tenis.", a declarat jurnalistul Jannick Schneider, pentru Sport1.

Schneider spune că Halep ar trebui să verifice încă o dată medicamentația pe care a avut-o înainte de a pica testul anti-doping: "Jim Courier s-a adresat într-o conferință de presă la Australian Open 1999, spunând că nu-și explică modul prin care unii jucători pot juca atâtea meciuri și turnee la nivel înalt și a spus că tenisul are, evident, o problemă cu dopajul în sânge! La un an de la scandalul Festina din ciclism!

Simona Halep este o profesionistă și trebuie să verifice ce medicamente ia. Dar, dacă te uiți la cazurile trecute, are șanse să scape. Între 2013 și 2019, 156 de tenismeni au fost testați pozitiv, dar doar 34 la sută au fost sancționați. Uneori, alte persoane decid pentru ei sau sportivii sunt împinși în direcția asta.", a mai spus ziaristul german, pentru sursa menționată.

Reamintim că Simona Halep a anunțat că a fost depistată pozitiv cu substanța Roxadustat pe 21 octombrie, după ce i s-au comunicat rezultatele unui test anti-doping:" Astăzi începe cel mai greu meci din viața mea: o luptă pentru adevăr! Am fost notificată că am fost testată pozitiv la o substanță numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de mică. Este cel mai mare șoc din viața mea. În întreaga mea carieră, ideea de a trișa nu mi-a trecut niciodată prin minte, este complet împotriva principiilor și valorilor cu care am fost educată. În fața unei astfel de situații, mă simt confuză și trădată. Voi lupta până la final să demonstrez că nu am luat niciodată conștientă o substanță interzisă. Am încredere că, mai devreme sau mai târziu, adevărul va ieși la iveală. Nu este vorba despre titluri sau despre bani. E vorba despre onoare, despre dragostea pentru tenis pe care o am de 25 de ani.", a scris la acea vreme Simona Halep, pe contul personal de Instagram.

