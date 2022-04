Are sau nu Cătălin Botezatu operații estetice? Designer-ul a rupt tăcerea: „Trebuie să ne-o asumăm”

In articol:

Cătălin Botezatu se mândrește cu o carieră de invidiat în domeniul modei, atât pe plan național, cât și pe plan internațional, dar totodată, designer-ul se poate mândri și cu felul în care arată, fiind întrebat de multe ori de fanii săi dacă a apelat sau nu la operații estetice pentru a se menține în formă.

Ei bine, sincer din fire, Cătălin Botezatu a vorbit despre acest subiect și a dezvăluit dacă a apelat sau nu la bisturiu până acum.

Cătălin Botezatu: „Consider că nu am nevoie”

După ce a fost întrebat de mai multe ori dacă a apelat sau nu la operații estetice pentru îmbunătățirea fizică, cunoscutul designer a explicat concret și a lămurit politicos faptul că nu are nicio intervenție chirurgicală.

Cu toate acestea, vedeta a mai spus că, în cazul în care va simți că are nevoie de o îmbunătățire, fără doar și poate, va apela la intervenții estetice, însă fără a exagera cu aceste proceduri.

„Chiar acum o lună am avut o ”problemă” cu o poză pe care am postat-o și mi-au spus ”ți-ai făcut operație estetică”. Toată lumea a zis ”ți-ai făcut operație estetică”. Nu! Deocamdată nu.

Consider că nu am nevoie, așa consider eu, dar never say never (niciodată să nu spui niciodată). Dacă, în timp, mă voi șifona foarte tare și lucrurile vor arăta mai delicat, de ce nu?! Mici intervenții. Nici să exagerez, pentru că, cu siguranță, aș deveni penibil. Vârsta e vârstă, trebuie să ne-o asumăm.” , a declarat Cătălin Botezatu, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

La ce se uită designer-ul prima dată când vede o femeie

Cătălin Botezatu a vorbit, în exlusivitate pentru WOWbiz.ro, despre ce contează pentru el atunci când întâlnește prima dată o femeie. Așadar, cunoscutul designer a explicat că în primă fază acesta se uită la aspectul ei, mai ales ce ține de păr, de manichiură și pedichiură, însă contează foarte mult și parfumul, care în general spune foarte multe despre o femeie.

Bineînețeles, pe lângă aspectul fizic, un lucru foarte important, la care Cătălin Botezatu este extrem de atent atunci când întâlnește prima dată o femeie este atitudinea.

“Eu mă uit la o femeie, mai întâi, la aspectul ei, mă uit la păr, mă uit la unghii, mă uit dacă părul este spălat, pentru că este imperios necesar ca o femeie care se expune în public să aibă tot timpul un păr spălat, o manichiură, o pedichiură ok și nu în ultimul rând, așa cum spunea și bunul meu prieten Maurice, parfumul. E și o chestie, parfum de femeie. Într-adevăr, femeia trebuie să miroasă într-un anume fel și parfumul ei îți spune multe despre această femeie. Dar, peste toate astea, vine la pachet cu atitudinea. Atitudinea contează, petru că dacă o femeie nu are atitudine, degeaba este și parfumată și aranjată și siliconată și orice, că s-a terminat.”, a mărturisit Cătălin Botezatu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cătălin Botezatu