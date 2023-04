Are sau nu o nouă iubită, după divorțul de Deea?! Dinu Maxer, prima reacție după ce au apărut imagini cu el și o femeie misterioasă | EXCLUSIV

In articol:

Dinu și Deea Maxer și-au anunțat divorțul în urmă cu câteva săptămâni. Cei doi s-au separat după mai bine de 10 ani de căsnicie, iar în jurul despărțirii lor au apărut la scurt timp și o mulțime de ipoteze cu privire la motivele care au dus la această situație.

Artistul a vorbit deschis despre lucrurile care au condus la divorț și a recunoscut că nu s-a pus nici măcar o secundă problema infidelității, așa cum au speculat internauții. Neînțelegerile din cuplu au fost motivul separării, însă chiar și după despărțire el și Deea continuă să se ajute foarte mult, mai ales în creșterea copiilor.

Dinu Maxer, prima reacție după ce au apărut imagini cu el și o altă femeie

În ultimele zile, în spațiul public au apărut o serie de imagini cu Dinu Maxer și o altă femeie. Cei doi ar fi mers împreună într-un club din București, iar apropiații acestuia susțin că ea ar fi noua lui cucerire, după divorțul de Deea.

Deși nu pare că cei doi ar fi prea apropiați și nu există nici gesturi tandre, surse din anturajul artistului spun că ar fi vorba despre o nouă iubită, notează Click.

Jurnaliștii WOWbiz.ro au încercat să ia legătura cu Dinu Maxer pentru a afla ce părere are despre imaginile apărute în presă și dacă aceasta este noua sa iubită, însă artistul a refuzat să comenteze orice pe acest subiect.

Dinu Maxer, împotriva căsătoriei înainte să o cunoască pe Deea

Înainte ca Dinu Maxer și Deea să formeze un cuplu, artistul a avut o relație cu Nicoleta Luciu. Lucrurile păreau extrem de serioase între cei doi, însă niciodată nu au ajuns în fața altarului. Artistul mărturisea la acel moment că nu își dorește să se însoare și nici să aibă copii, iar acesta ar fi fost și unul dintre motivele despărțirii.

Câțiva ani mai târziu, gândirea lui Dinu Maxer a fost schimbată în totalitate, iar Deea a fost cea care i-a furat inima și nu numai că s-au căsătorit, dar împreună au făcut și doi copii superbi.

"Eu nu am vrut să mă căsătoresc, am și spus public atunci că acesta este probabil și unul dintre motivele pentru care relația cu Nicoleta Luciu s-a încheiat și că nu am vrut să fac copii.

Deea pentru mine a fost ceva unic în viață. M-a determinat și să îmi doresc copii și să mă căsătoresc cu ea. Lucrul acesta, într-adevăr ține și de maturizarea mea și de momentul în care au venit lucrurile și de faptul că nu au fost forțate. Au fost niște condiții prielnice să spun așa.

Eu am avut o copilărie umbrită de un divorț foarte tumultuos al părinților mei.(...) am tras atunci niște concluzii și am zis că nu vreau, dar probabil că traumele acelea s-au diminuat și atunci a apărut Deea, care a venit într-un moment senin și atunci s-au legat lucrurile", a spus Dinu Maxer, la Online Story by Cornelia Ionescu.

Dinu Maxer, declarații impresionante după divorț

În interviul acordat Corneliei Ionescu, Dinu Maxer a mărturisit că atât el, cât și Deea au făcut eforturi uriașe pentru a nu se ajunge la divorț. Cei doi soți nu și-au dorit despărțirea și mai înainte au luptat pentru a menține căsnicia pe care o aveau.

"Eu am luptat până în ultimul moment, să spunem că a luptat și Deea, dar nu la aceeași intensitate ca și mine, cumva ea a înclinat balanța.(...) Eu am trăit cu 3 femei în una.

Am cunoscut-o pe Deea adolescentă, am cunoscut o femeie tânără, mamă, gospodină și am avut o parteneră de viață foarte mișto și femeia Deea matură, afaceristă, care își dorea altceva. Cu primele două m-am înțeles perfect, cu ce de-a treia am început să privim lucrurile diferit și probabil la nivelul ei de aspirații eu am rămas corigent", a mai povestit Dinu.

