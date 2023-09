”Are seiful ei” Sofia a întrecut-o pe Bianca Drăgușanu la capitolul avere. Cu cu bogății se laudă deja fiica vedetei? ”Are mai multe decât mine”

In articol:

Bianca Drăgușanu este una dintre divele de la noi care trăiește pe picior mare. Face bani din orice și nu puțini, motiv pentru care luxul și opulența îi caracterizează viața.

Are tot ce își dorește, dar spune că asta nu a făcut-o până acum să se autointituleze ”regina diamantelor”.

Însă, un lucru a învățat cu prisosință: să deosebească tot ce este fake de original.

Sofia și-a întrecut mama la capitolul pietre prețioase

Astfel că ceea ce poartă ea este de valoare, căci numai asta cumpără și numai asta primește, căci nu poate fi păcălită la acest capitol.

”Nu sunt „regina diamantelor”. Am și eu acolo câteva. Dar nu mai poate nimeni să vină cu vreun fals la mine, îl recunosc de la distanță. Nu poți să mă fraierești. Nici la diamante, nici la poșete, nici la accesorii, nici la pantofi. De la distanță le recunosc”, a spus Bianca Drăgușanu, conform Ego.ro.

Însă, dacă ea nu se laudă cu prea multe bijuterii, deși imaginea sa este mereu impecabilă și mereu alta, spune că Sofia o poate face oricând.

Fiica vedetei deține deja propriul seif de bijuterii, stând astfel foarte bine la capitolul avere. Până acum, deși este doar un copil, a primit atât de multe cadouri de valoare încât o întrece pe mama sa la acest capitol.

”Are seiful ei, cu bijuteriile ei, pe care le-a tot primit, pe care le-am cumpărat eu, bunica, tati. Are bijuteriile ei de când era mică. Unele nu îi mai sunt bune, dar o să le schimb sau o să le modific. Are și ea bijuteriile ei. Cred că are mai multe bijuterii decât mine primite”, a mai spus diva.

Și chiar dacă unele le sunt mici, mari sau nu mai sunt la modă, Bianca Drăgușanu mărturisește că la acest capitol nu renunță la nimic, pentru că i se pare că bani dați pe bijuterii sunt o investiție foarte bună

În schimb, în casa ei nu se mai găsesc deloc niciun fel de gablonțuri. A renunțat la toate, le-a făcut cadou ori le-a donat, preferând să păstreze doar lucrurile de valoare.

”Nu dau nicio bijuterie. Mi se pare că bijuteriile sunt cea mai bună investiție pe care poate să o facă o femeie. Nu mai am niciun gablonț în casă. Pe toate le-am făcut cadou. Toate pleurile aurii, argintii și cu pietricele și sclipici le-am făcut cadou la cunoștințele mele. Le-am dat la pachet pungi întregi, grămezi de strălucitoare, chestii multe”, a concluzionat șatena.