Argentinienii vor o bancnotă cu chipul lui Lionel Messi. Vezi cum s-ar putea materializa această dorință

Argentinienii își doresc o bancnotă cu chipul lui Lionel Messi după victoria de la Cupa Mondială 2022. Iată cum s-ar putea materializa această dorință!

Finala Cupei Mondiale 2022 s-a soldat cu victoria Argentinei în fața Franței, fiind un real motiv de bucurie pentru sud-americani. Cel mai lăudat și aclamat jucător a fost Lionel Messi (35 de ani), fotbalistul care a reușit să obțină, în Qatar, singurul trofeu care îi lipsea din palmaresul său impresionant.

Mai mult, se pare că bucuria nemărginită a fost prezentă și în sufletele autorităților din Argentina. Astfel că, potrivit digisport.ro, presa argentiniană a scris că Banca Centrală a Republicii Argentina, instituția care se ocupă de economia țării, ia în considerare să pună în circulație o bancnotă cu chipul lui Lionel Messi.

Argentinienii de la rionegro.com afirmă că ar fi vorba despre o ediție limitată a bancnotei de 1000 de peso, datorită faptului că numărul începe cu „10”, acesta fiind și numărul purtat de Leo Messi la echipa națională. Însă, deși pare un lucru măreț din partea sud-americanilor, se pare că nu este prima dată când, în Argentina, se emit bancnote în ediție limitată. Același gest a fost făcut și în 1978, când Argentina a devenit campioană mondială după ce a învins-o în finală pe Olanda.

