Arhiepiscopul Tomisului vrea să facă ce niciun alt preot al Bisericii Ortodoxe Române n-a îndrăznit până acum și să oficieze încă o slujbă de Înviere cu o zi înainte de Înălțare. La 40 de zile după Paști și la nicio săptămână de la relaxarea restricțiilor impuse de pandemie, Înalt prea Sfințitul Teodosie și preoții din toate bisericile Dobrogei vor să adune la un loc toți enoriașii.

"Îi invit pe credincioși cu mască, să stea la distanță. Să respecte regulile sanitare", afirmă ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.



Înaltul Prelat spune că a luat decizia la cererea credincioșilor mâhniți că nu au putut să ia lumină ca-n fiecare an din pricina stării de urgență și că a împrumutat chihița canonică de la greci. Mai exact, în ziua de 27 mai - când are loc încheierea praznicului Învierii Domnului, slujba se desfășoară după aceleași orânduieli ca cea din ajunul Paștelui, numai că dogma cere să fie organizată ziua. Prin puterea bisericească, Arhiepiscopului Tomisului are de gând s-o mute noaptea, iar preoții să împartă lumina sfântă, cum n-au putut s-o facă de Paști.

Ca în perioada Paștelui calendaristic, dobrogenii sunt invitați să ţinp iar post în zilele de 24, 25 și 26 mai. Împărtășania o vor primi de la preoți - în noaptea de 25 spre 26 mai - cu aceeași linguriță. Înaltul Ierarh îi asigură că nu se vor îmbolnăvi chiar dacă suntem în plină pandemie de Covid.

"Să vă spovediti, dacă veniți la catedrală vă împărtășesc pe toți. A ieșit hotărârea că impartasirea cu o singura lingurită este legală", mai spune ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

Slujba ar putea aduna în exteriorul catedralei peste 1 000 de oameni. Adunarea nu este considerată una publică și are, potrivit legii, un caracter privilegiat.

Organizarea în siguranță a procesiunii va fi, așadar, în sarcina bisericii. Autoritățile spun că vor veghea îndeaproape:

Patriarhia Română a anunțat că decizia Arhiepiscopului Tomisului este una în virtutea autonomiei eparhiale și deci, că n-are nicio implicare. Deocamdată, niciun alt for bisericesc n-a anunțat că va proceda la fel.

