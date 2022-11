Arkanian rupe tăcerea și spune tot despre scandalul cu Lino Golden! În ce condiții s-ar împăca cu el? "Am face pace cumva într-un univers paralel"

In articol:

Arkanian este un tânăr în vârstă de 22 implicat în proiectul Golden Boy Society de aproximativ trei ani. La acest moment, el este unul dintre cei mai ascultați artiști români, făcând furori cu piesa „Complicated” în colaborare cu Antonia.

Arkanian, adevărul despre ruptura de Lino Golden

Este cunoscut de toată lumea faptul că Lino Golden a părăsit trupa lui Alex Velea în trombă, acest lucru creând un scandal imens. De atunci aproape niciun apropiat de-al artistului nu mai vorbește cu tânărul. Printre ei se numără și Arkanian, care, invitat la Detectorul de minciuni, a povestit tot ce s-a întâmplat între el și Lino Golden, precizând motivul pentru care nu mai vorbesc și condițiile în care ar face pace.

"Nu aș vrea să mă mai asociez cu Lino. Eu personal nu am fost niciodată mai apropiat de el. Cumva noi doar ne-am făcut treaba și am fost mai mult colegi decât orice altceva. Ruptura a venit în momentul în care face chestii care supără oamenii pe care îi iubesc. Așa funcționează loialitatea la mine. Nu mi-a greșit vreodată personal sau să îmi zică ceva, dar nici nu e nevoie. Dacă Alex e supărat pe cineva și eu sunt supărat pe omul ăla. Nu văd de ce m-aș împăca, dacă eu sunt zen cu viața mea și el nu a avut un impact atât de mare, nu am avut nimic de împărțit, am fost doar colegi. Dacă mi-ar propune să facem o piesă împreună, aș zice nu. Pe moment nu aș face pace. Poate am face pace cumva într-un univers paralel. Dar de fapt, nici nu ne-am supărat să fie pace. E o tăcere mai apăsătoare între noi.", a declarat Arkanian.

Citeste si: Vlad Gherman, cununie civilă ca în filme! Cristina Ciobănașu a fost prezentă la eveniment- kfetele.ro

Citeste si: S-a trezit din comă după 12 ani, însă primele cuvinte au îngrozit familia și medicii. Ce a spus tânărul- bzi.ro

Arkanian și Lino Golden au început cu stângul la studio

Se pare că de la început nu a existat chimie între Arkanian și Lino Golden. Artistul povestește că atunci când a ajuns la studioul lui Alex Velea, a simțit invidie din mai multe părți, inclusiv de la cel cu care acum nu își mai vorbește. Ar fi putut fi o prietenie, dar s-a început cu stângul și așa a continuat.

"Pe față nimeni nu mi-a zis. Pe atunci, sincer, nu vreau să fac prea multă reclamă gratuită, dar Lino nu cred că mă halea așa de prima dată. Cred că a fost și o chestie așa că eu am apărut primul când s-a extins Golden Boy. Cumva, venind printre primii, se simțea că atenția era împărțită la mai mulți. Poate un pic gelozia aia de copil. Nu cred că mă plăcea foarte mult. Nu mi-a zis niciodată, dar l-am simțit eu că nu mă iubea prea tare.", a mărturisit Arkanian la Detectorul de minciuni.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!