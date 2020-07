Contextul conflictului SUA - Rusia și importanța poziției României

Importanța poziției României, aflată la Marea Neagră este una primordială, după cum explică Generalul Hodges. Într-un interviu acordat DSnews, acesta explică:”Va fi cel mai probabil viitorul teatru de conflict.(...)Este necesara o discutie in cadrul Aliantei, care sa duca la formarea unei idei clare ca regiunea Marii Negre este la fel de importanta pentru securitatea europeana ca Marea Baltica".

In articol:

Ben Hodges, care a fost comandant al Fortelor terestre americane in Europa (USAREUR), explică în continuare: "Cred ca regiunea Marii Negre va fi cel mai probabil viitorul teatru de conflict. In orice caz, acesta este un spatiu, unde noi (NATO) suntem in situatie de rivalitate (cu Rusia). Ucraina are un rol esential in zona Marii Negre, de fapt, tocmai din aceasta cauza Rusia a anexat Crimeea pentru ca de acolo (din peninsula) poate atinge 97% din coasta Marii Negre cu diverse tipuri de armament. Rusii pot perturba navigatia, pot crea probleme Romaniei in perimetrul zonelor ei economice exclusive, unde sunt resurse energetice, pot bloca accesul in Odesa".

Citeste si: Înregistrare șocantă. Johnny Depp: Taie-mă! Taie-mă! Dacă nu, o fac eu

Citeste si: Impactul coronavirus: de la școli la liderii mondiali, lumea a fost dată complet peste cap

Citeste si: O scrisoare de adio a zguduit lumea aviației. Ultimele cuvinte ale lui Robert Cepăreanu

Investițiile SUA, făcute la baza Cluj

SUA intenționează astfel să cheltuiască aproximativ 40 milioane de dolari pentru construcții noi și îmbunătățiri ale bazei aeriene 71 din Câmpia Turzii, în județul Cluj al României, conform defensenews.com

Forțele aeriene americane și române se antrenează împreună la baza din Câmpia Turzii. Cea mai mare parte a banilor, respectiv 25 milioane USD, vor fi cheltuiți pentru infrastructură pentru a permite direct planificarea misiunilor și operațiunile de zbor.

Între timp, Forța Aeriană a SUA a cheltuit deja aproape 6 milioane USD pentru revopsirea, repararea și reexaminarea unei piste, precum și pentru construirea unui nou hangar care ar putea fi folosit pentru a adăposti drone precum MQ-9 Reaper.

Cu toate acestea, Forțele Aeriene ale SUA planifică mai multe schimbări. De exemplu, o secțiune din baza aeriană Campia Turzii care adăpostește în prezent o serie de adăposturi de avioane și un șorț de întreținere va fi extins masiv în următoarea perioadă. Alte proiecte includ construcția unei rampe de marfă care va putea găzdui cel puțin un C-5 sau două C-17 pe bază și o investiție de 2,1 milioane USD pentru a moderniza un suport pentru a satisface cerințele NATO, a explicat romania-insider.com.