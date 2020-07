Armata SUA se instalează în România. E cod roșu la Kremlin

Care este contextul războiului rece dintre SUA și Rusia

Mutare importantă în războiul rece purtat de SUA și Rusia, cea mai mare parte din el desfășurându-se în largul Mării Negre și zonele adiacente. Importanța României, aflată la Marea Neagră, este una primordială, după cum explică Generalul Hodges.

In articol:

Într-un interviu acordat DSnews, acesta explică: „Va fi cel mai probabil viitorul teatru de conflict.(...)Este necesara o discutie in cadrul Aliantei, care sa duca la formarea unei idei clare ca regiunea Marii Negre este la fel de importanta pentru securitatea europeana ca Marea Baltica".

Ben Hodges, care a fost comandant al Fortelor terestre americane in Europa (USAREUR), explică în continuare: "Cred ca regiunea Marii Negre va fi cel mai probabil viitorul teatru de conflict. In orice caz, acesta este un spatiu, unde noi (NATO) suntem in situatie de rivalitate (cu Rusia). Ucraina are un rol esential in zona Marii Negre, de fapt, tocmai din aceasta cauza Rusia a anexat Crimeea pentru ca de acolo (din peninsula) poate atinge 97% din coasta Marii Negre cu diverse tipuri de armament. Rusii pot perturba navigatia, pot crea probleme Romaniei in perimetrul zonelor ei economice exclusive, unde sunt resurse energetice, pot bloca accesul in Odesa".

Citeste si: Înregistrare șocantă. Johnny Depp: Taie-mă! Taie-mă! Dacă nu, o fac eu

Citeste si: Impactul coronavirus: de la școli la liderii mondiali, lumea a fost dată complet peste cap

Citeste si: O scrisoare de adio a zguduit lumea aviației. Ultimele cuvinte ale lui Robert Cepăreanu

SUA vor să investească o sumă uriașă în România

SUA intenționează astfel să cheltuiască aproximativ 130 de milioane de dolari pentru construcții noi și îmbunătățiri ale bazei aeriene 71 din Câmpia Turzii, în județul Cluj al României, conform starandstripes.com

Forțele aeriene americane și române se antrenează împreună la baza din Câmpia Turzii. Cea mai mare parte a banilor, respectiv 25 milioane USD, vor fi cheltuiți pentru infrastructură pentru a permite direct planificarea misiunilor și operațiunile de zbor.

Ce prevede, însă, proiectul pe care SUA îl au în calcul?Planul prevede investiţii pentru realizarea unei noi piste de aterizare pentru avioane cargo, un depozit de combustibil, un hangar pentru avioane şi alte facilităţi pentru ca numărul avioanelor şi prezenţa NATO să crească semnificativ în viitorul apropiat. Un semnal mai mult decât alarmant pentru Putin și Rusia.

Până la finalizarea investițiilor armatei SUA, baza de la Mihail Kogălniceanu rămâne cea mai utilizată bază pentru americani. La finalul anului 2019 la Câmpia Turzii au fost aduse inclusiv drone MQ-9 Reaper de la o baza americană aflată în Polonia. Mutarea a fost făcută cu sopul pentru a fi mai aproape de Marea Neagră, acolo unde activitatea militară rusă a crescut constant din 2008, anul în care Rusia a purtat un război cu Georgia.

Între timp, Forța Aeriană a SUA a cheltuit deja aproape 6 milioane USD pentru revopsirea, repararea și reexaminarea unei piste, precum și pentru construirea unui nou hangar care ar putea fi folosit pentru a adăposti drone precum MQ-9 Reaper.

Cu toate acestea, Forțele Aeriene ale SUA planifică mai multe schimbări. De exemplu, o secțiune din baza aeriană Campia Turzii care adăpostește în prezent o serie de adăposturi de avioane și un șorț de întreținere va fi extins masiv în următoarea perioadă. Alte proiecte includ construcția unei rampe de marfă care va putea găzdui cel puțin un C-5 sau două C-17 pe bază și o investiție de 2,1 milioane USD pentru a moderniza un suport pentru a satisface cerințele NATO, a explicat romania-insider.com.

SUA întăresc și Strâmtoarea Kerci

Nu doar România este vizată pentru întărirea flacurilor din zona estică a Europei. SUA își întăresc pozițiile în flancul estic al Europei prin intensificarea forțelor armate, așa cum WOWbiz.ro a scris în urmă cu doar câteva zile. . Decizia a fost luată în urma evenimentelor din strâmtoarea Kerci

Strâmtoarea Kerci a devenit un punct fierbinte al lumii în 2018. Atunci, navele rusești au izbit un remorcher ucrainean și au deschis focul asupra a două nave militare care îl însoțeau. În urma incidentului, 24 de marinari ucraineni, împreună cu cele trei nave ale acestora, au fost sechestrate de Rusia pe o perioadă lungă de timp. Atât marinarii, cât și navele au fost readuse în Ucraina de abia toamna trecută, după intense negocieri, noteaz defenseromania.ro.

În iunie, Departamentul de Stat al SUA a anunțat că a aprobat vânzarea către Ucraina a 16 nave de patrulare Mark VI. Acest gen de nave se află în dotarea US Navy Riverines. Versiunea din SUA are două sisteme de arme MK 50 de calibru 50 mm, operate de la distanță, două sisteme de arme MK 38 Mod 2 calibru 25 mm, operate de la distanță, un sistem optic avansat și alte două mitraliere de calibru 50 mm.

Acordul este în valoare de aproximativ 600 de milioane de dolari. Conform Defense News, vânzarea include 32 de sisteme MSI Seahawk A2, 20 sisteme radar electro-optice / infraroșu sau FLIR; 16 sisteme de identificare, 40 de tunuri MK44 30mm și echipamente de comunicare și suport nespecificate.

Rachetele SUA se îndreaptă către Ucraina

Flota Ucrainei ar putea beneficia, de asemenea, de rachete americane Harpoon. Primul zvon în legătură cu această afacere a apărut anul trecut.

Pentagonul examinează posibilitatea de a livra Ucrainei rachete Harpoon pentru dotarea flotei. Această declarație îi aparne lui Iurii Tabah, căpitan de rangul întâi în rezervă.

„Acestea sunt rachete foarte srioase", spune Tabah care a adăugat că astfel Ucraina ar putea să facă față agresiunii Federației Ruse în Marea Neagră și Azov.

Militarul a mai adăugat că Donald Trump are merite deosebite în confruntarea dintre Rusia și Ucraina. Datorită Administrației Trump, prețul la petrol este mic ceea ce împiedică dezvoltarea Rusiei. Un alt merit este poziția lui Trump față de gazoductul Nord Stream 2.

Harpoon este o rachetă dezvoltată de Boeing care se bazează pe radar propriu, aflată în dotarea a numeroase armate din lume.