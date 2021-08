Armin Nicoară a dat-o în bară! Fanii acestuia, intrigați de comportamentul lui. Val de reacții acide pe internet, după ce Claudia Puican a fost la un pas să fie luată la bătaie

Armin Nicoară și Claudia Puican [Sursa foto: Captură YouTube] 10:59, aug 5, 2021 Autor: Cristina Ionela

Pozează în cuplul perfect, dar nu-i nici pe departe așa. Armin Nicoară și-a șocat, cu adevărat, fanii după ce el și Claudia Puican au avut o ceartă monstru, la televizor. Între cei doi amorezi a apărut o scânteie buclucașă, care a provocat un adevărat ”incendiu”. Totul de la niște jocuri, pe care oricine le știe.

Ei bine, de la acest motiv minuscul a pornit un întreg scandal violent între cei doi îndrăgostiți, care în cele din urmă, aproape că s-a lăsat cu bătaie. Armin Nicoară și-a amenințat iubita că dacă nu se potolește urmează să o lovească! A fost o discuție tensionată și destul de violentă. Claudia Puican l-a scos din sărite pe Armin Nicoară, care în cele din urmă a clacat și a amenințat că o dă „de pâmânt”. Vezi AICI întreaga conversație.

Claudia Puican[Sursa foto: Captură YouTube]

Fanii lui Armin Nicoară sunt șocați de atitudinea artistului

Internauții au rămas de-a dreptul șocați de comportamentul lui Armin Nicoară și au criticat dur atitudinea acestuia față de iubita lui, Claudia Puican.

După cearta de la TV, acesta a postat pe contul lui de Instagram o fotografie cu cântăreața, în care totul părea bine și frumos. Ei bine, fanii acestuia nu s-au putut abține de la comentarii.

” Doamne ....deci daca e adevarat ce am vazut e nasol,apai ma claudia inelul vine din inima...nu asa cu plansete si cu constrangeri...și El ma enervat cu casetele...adica toata lunga e proasta numai El destept...El face,El drege,El pe toți ia ajutat ...ca dacă nu era el ...mai Armine vezi ca lumea nu-i chiar asa proasta pe cât te crezi tu de deștept...”, spune o internaută.

”Sunt socata! Eu ca om care va urmăresc și va apreciez pt munca pe care o faceți! Știu ca aceasta emisiune este un reality show…știu ca faceți bani prin asta și ca și acest lucru tot o munca este.însă…doamne nu voi! Pai voi sunteți brigitte și pastramă. știu ca nu va pasa de gura lumii ,dar voiam sa va știu așa cum va văd in poze…pai in halul in care va certați voi, iar tu cum plângi …omul ăla nu are ce caută in viața ta!”, a mai spus cineva.

”Țiganiada pe fata exemple de proastă factură pentru societate”/ De ce intotdeauna e pus intai numele tau si dupa a Claudiei? Esti prea plin de tine, iar ea e prea fraiera si accepta unul ca tine..fara ea ai fi un NIMENI”, au fost și alte reacții din mediul online.

