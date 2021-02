Armin Nicoară a devenit fanul Faimosului Jador! Ce spune ”Regele Saxofonului” din Banat despre concurentul de la Survivor România

In articol:

Armin Nicoară, una dintre vedetele care recunoaște că nu ar putea spune nu unei invitații de a participa la Survivor România 2021, este de partea lui Jador în conflictul pe care îl are cu ceilalți concurenți din echipa Faimoșilor.

Tensiunile din echipa Faimoșilor par

să devină din ce în ce mai mari, iar relațiile dintre cei din echipă par să fie distruse iremediabil, prieteni vechi, precum Culiță Sterp și Jador, ajungând să se certe. Faimosul Jador este foarte revoltat după ce Culiță Sterp a spus despre el că are energie negativă și și-a încurajat colegii să spună tot ce îi deranjează la comportamentul acestuia. Jador spune că nimeni nu ar trebui să vorbească despre el, pentru că toți au defecte.

Alexandra Stan este șerpoaică, dacă îți este bine e cu tine, dacă nu e cu celălalt. Nemeș nu-și asumă niciodată dacă pierde sau câștigă tot cu nasul pe sus e. E un om încrezut. Culiță credeam că e fratele meu. Culiță e un trădător, pentru mine e un trădător. Simona, niciun bărbat nu vorbește mai urât cum vorbește Simona”, spunea Jador.

Iar vorbele spuse de Jador par să fi ajuns la inima multor oameni – el fiind votat ca favorit al săptămânii în echipa Faimoșilor-, dar și la cea a unor colegi de breaslă. Iar printre acesștia este și Armin Nicoară, ”Regele Saxofonului” din Banat și unul dintre cei care îi cunoaște bine și pe Jador, și pe Culiță Sterp. Iar dacă pe Culiță ”l-a iertat”, pe fetele din echipa Faimoșilor le-a pus la zid, Armin Nicoară fiind convins că acestea sunt, de fapt, deranjate de succesul lui Jador și că au profitat

de acesta până în momentul în care au simțit că îl pot ataca., este mesajul lui Armin Nicoară, deranjat că Jador a fost atacat de restul Faimoșilor pentur că se comportă exact așa cum este el, că nu poartă măști.

Armin Nicoara i-a luat apararea lui Jador

Mai mult decât atât, Armin Nicoară ne-a explciat și de ce Jador a ajuns să se certe cu unii dintre Faimoși. ”Eu știu ce înseamnă sportul. Când ești în competiție te mai enervezi, te mai superi, dar după meci, totul trece. Și am văzut că Jador reacționează exact așa, exact ca un sportiv de performanță. Și niciodată nu fuge de luptă, nu se blochează, nu se sperie de apă, nu are apăsări cum au unele dintre concurente care au sărit cu gura la el. Și, sincer, eu chiar îl cunosc pe Jador, știu ce inimă bună are omul acesta, așa că mi se pare nedrept să fie așa atacat”, ne-a mai spus Armin Nicoară despre Jador, Faimosul de la Survivor România 2021.



Jador a rămas singur în echipa Faimoșilor

Jador a recunoscut că singurătatea este nocivă pentru el, iar acum că s-a certat cu prietenul lui Culiță Sterp e posibil să-i fie mai greu în competiție. Totuși, el spune că încearcă să nu poarte resentimente față de nimeni și să accepte pe toată lumea.

Culita Sterp si Jador erau prieteni buni

”Treaba asta, singuratatea mă distruge, nu-mi place să fiu singur.(...) Nu vreau să urăsc pe nimeni, eu vreau să iubesc pe toată lumea. Mai mult pe ăia care îmi vor răul. Asta vreau de la mine. Dacă reușesc asta, pot să plec acasă. Lecția asta o mai am de învățat și atât”, a spus Jador, într-un dialog cu Elena Marin, la Survivor România 2021.