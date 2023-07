Armin Nicoară a uitat complet de Claudia Puican pentru câteva momente! După ce a pupat-o, artistul a încercat să-i ridice fusta colegei sale de breaslă! Momentul controversat a fost surprins pe camere 

In articol:

Armin Nicoară este iubit și apreciat de mulți români, iar tânărul nu ratează nicio ocazie să-ți țină fanii la curent cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, indiferent de situație, așa cum s-a întâmplat și de curând, căci artistul nu a mai ținut cont de nimeni și de nimic și s-a filmat într-o ipostază neașteptată, chiar cu o colegă de breaslă.

Saxofonistul s-a întâlnit cu o altă artistă și s-au pupat pe obraz, luându-și la revedere. Ei bine, asta nu e tot, căci la final, după ce și-au luat rămas-bun, Armin Nicoară a încercat chiar să-i ridice fusta tinerei.

Totul s-a întâmplat chiar sub ochii altor colegi de breaslă, care au privit amuzați scena dintre Armin Nicoară și tânără.

Armin Nicoară și Claudia Puican își doresc să devină părinți

Armin Nicoară și Claudia Puican trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de câțiva ani, iar cei doi sunt pregătiți oricând să devină și părinți pentru prima dată, mai ales că își doresc foarte tare ca acest lucru să se întâmple pe cât de repede posibil.

Din păcate, însă, deocamdată, acest lucru nu este posibil încă, din cauza unor probleme medicale, fapt dezvăluit chiar de Claudia Puican, în urmă cu ceva timp.

“Noi ne dorim foarte mult copii, dar nu putem spune că vrem băiat sau fată. Să fie sănătos, asta e cel mai important. Pentru mine, prima dată e important să am primul copil, să văd cum e. Dacă e greu, dacă îmi e ușor, iar apoi dacă văd că nu e greu, aș vrea să mai fac unul. Dar să văd cum e cu primul. Nu am preferințe, să fie fată, băiat, sau chiar gemeni, orice ar fi. Tot ce vreau este să fie bine și să fie copilul sănătos, pentru că văd foarte multe nenorociri în jur. Nici nu vreau să mă mai gândesc. Cea mai importantă e sănătatea din punctul meu de vedere. Stăm așa în casă și ne gândim la numele pe care îl va avea copilul nostru. Noi am fost și la un preot și am ales numele deja. Va avea un nume deosebit, un nume de sfânt. Dacă vom avea un băiat îi vom pune numele Efrem, iar dacă va fi fată o va chema Efrema”, a declarat Claudia Puican, pentru Fanatik.