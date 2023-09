Armin Nicoară, adevărul despre separarea de Claudia Puican! Artistul a ținut să lămurească situația, după ce s-a zvonit de nenumărate ori că el și soția lui s-au despărțit: „Nu este vorba de despărțire în cuplu”

In articol:

Armin Nicoară și Claudia Puican formează un cuplu de mai bine de șapte ani, iar în urmă cu ceva timp s-ar fi zvonit că au decis să o ia pe drumuri separate.

Armin Nicoară, adevărul despre despărțirea de Claudia Puican

Cei doi nu au oferit declarații despre acest subiect până de curând când au lămurit întreaga situație. Iată ce a declarat celebrul saxofonist!

Armin Nicoară și Claudia Puica sunt de nedespărțit de aproximativ șapte ani, atât în viața personală, cât și în cea profesională. Cei doi merg la majoritatea evenimentelor împreună și au o relație foarte sudată. În urmă cu câteva săptămâni, în mediul online s-ar fi speculat că cei doi au decis să se despartă. Armin Nicoară a hotărât să lămurească întreaga situație și a mărturisit că era vorba despre despărțirea pe plan profesional, pentru că el și Claudia vor să aibă programe diferite.

„S-a zvonit că ne despărțim, dar a fost contextul greșit. Nu am spus că ne despărțim în relație, ci doar ne separăm cu evenimentele. Noi cântăm împreună, știți care este situația la noi. Ea vrea să meargă pe programe. Mie îmi place să fiu plecat de acasă cu lunile dacă se poate. Ea ar vrea să doarmă mai mult, ar vrea să nu mai fie mereu prin hoteluri, ar vrea să se ocupe și de treburile ei. I-am spus să ne separăm un pic, i-am zis să spună cum ar vrea programul, cum îi convine ei. Eu aș putea să cânt de luni până duminică. Între timp, aș putea să caut o altă solistă sau nu știu…Dar, ne separăm deocamdată ca sa îi fie și ei bine. Nicidecum nu este vorba de despărțire în cuplu!”, a declarat Armin Nicoară, pentru PlayTech.ro.

Armin Nicoară și Claudia Puican au semnat un contract prenupțial

Armin Nicoară și Claudia Puican au semnat un contract prenupțial, iar asta nu mai este un secret pentru nimeni. În urmă cu ceva timp, artistul a dezvăluit și care a fost motivul pentru care au luat această decizie.

„Ea își face banii ei. Când am făcut nunta, eu am făcut cu ea un contract prenupțial. Am zis fiecare cu treaba lui. Să nu apară discuții, să ne certăm, că eu am făcut mai mult”, a declarat Armin Nicoară, pentru un post TV.