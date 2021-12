Armin Nicoară, cadou intim pentru Georgiana Lobonț! Mesajele dintre cei doi, făcute publice în fața Claudiei Puican: „Ce să mai zic. Nu pot să mai vorbesc”

In articol:

Se pare că Armin Nicoară și Georgiana Lobonț au revenit la sentimente mai bune, după ce în urmă cu câteva zile aceștia dezvăluiau că s-au certat și că nu-și mai vorbesc.

Artistul a uitat total de cele întâmplate între el și colega lui de braslă, ba chiar ca să arate că a trecut peste mica lor discuție i-a făcut un cadou de Crăciun... de neuitat! Tânărul a fost plecat în Statele Unite ale Americii, unde a cutreierat magazinele în căutare de cadouri. Nu a uitat-o nici pe Georgiana Lobonț, pe care a surprins-o cu un dar intim!

Georgiana Lobonț era cu soțul ei când Armin Nicoară i-a dat cadoul: „ M i-a spus că mi-a adus din America chiloți originali” Cum a reacționat Claudia Puican

În urmă cu puțin timp, Armin Nicoară a făcut public, la un post de televiziune, un schimb de mesaje dintre el și colega lui de scenă, Georgiana Lobonț. Pe cei doi îi leagă nu doar pasiunea pentru cântat, ci și o frumoasă relație de prietenie.

Aceasta a dezvăluit că artistul i-a făcut un cadou de Crăciun inedit, la care atât ea, cât și soțul ei au rămas mască. Se pare că Armin Nicoară s-a gândit să-i dăruiască acesteia o lenjerie intimă, dar nu una oare care, ci de la un brand renumit. Ea și Rareș, partenerul ei de viață, ai izbucnit în hohote de râs când au văzut despre ce era vorba.

„Eram cu Rareș și am murit de râs. A venit cu punga cu roz și dungi negre și mi-a spus că mi-a adus din America chiloți originali. Auzi, te-ai gândit cu fericire și ce frumoase au fost botezurile copiilor mei?!”, a explicat Georgiana Lobonț.

Se pare că situația nu i-a picat tocmai bine Claudiei Puican, care spune că ori de câte ori Georgiana și Armin se întâlnesc ea nu mai poate să se bage între ei.

„Bine, acum, liniștește-te, iubitul meu, te rog, nu te mai agita. Ce să mai zic, când îi vedeți pe Armin și pe Georgiana unul lângă altul, nu mai pot să mai vorbesc”, a spus Claudia Puican.

De la ce s-au certat Armin Nicoară și Georgiana Lobonț

Supărarea între cei doi s-a instalat după ce Georgiana Lobonț a refuzat să mergă într-un loc mai retras pentru a discuta diverse probleme cu Armin Nicoară. Artistul a fost deranjat de faptul că ea nu l-a mai salutat.

„Am avut niște filmări la Timișoara și după filmări am fi vrut să ne întâlnim cu toții să stăm împreună. Eu am avut ceva probleme de discutat cu cineva și i-am zis: Georgiana, dacă vrei hai cu mine și cu Rareș (soțul artistei). Și i-am zis că cine mai era cu ea nu e ok să audă discuțiile alea. Ea s-a supărat și la următoarele filmări ea nu m-a mai salutat", a declarat Armin Nicoară în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

De cealaltă parte, Georgiana confirmă spusele lui Armin, însă a ținut să precizeze că persoanele la care artistul face referire sunt de fapt copiii ei.

„ Era vorba de copiii mei și de bone pe care nu îi văzusem de trei săptămâni și se aflau în locația respectivă. El avea chef de dans, de distracție, eu voiam să stau cu copiii. Și m-am supărat, normal. Sentimentele unei mame sunt diferite, dar el nu are cum să înțeleagă că nu are copii. M-am supărat foarte tare și am plecat, dar mi-a trecut. Mi-am dat seama că nu are cum să înțeleagă supărarea mea că nu este părinte. Eu îl cunosc pe Armin și știu cum vorbește și nu am cum să mă supăr de el", a povestit Georgiana Lobonț în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

