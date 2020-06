In articol:

Armin Nicoară a povestit în platoul emisiunii Teo Show un moment mai puțin plăcut din viața lui care s-a petrcut chiar săptămânile trecute. Artistul spune că a leșinat chiar inainte de a pleca la un eveniment, dar nu știe din ce cauze i s-a făcut rău, mai ales că nu a avut niciun fel de simptom înainte.

„Săptămâna trecută am leșinat, din păcate. Mă pregăteam de niște filmări cu Claudia. Când să mă pregătesc din casă, când să mă uit în oglindă, am leșinat în fața oglinzii. M-am trezit direct jos. Dintr-o dată am picat. Când m-am trezit Claudia plângea lângă mine”, a povestit Armin Nicoară.

Artistul a spus că a fost ajutat de iubita lui Claudia să se ridice, apoi a mers la spital cu chiu cu vai, de frică să nu se infecteze cu coronavirus.

„Până la urma a reușit, m-a ridicat ea. A sunat acasă la maică-mea, taică-miu. Ușor, ușor am scos-o. Am plecat la filmări în starea aia, după aceea mi s-au umflat picioarele. Am crezut că mi s-au rupt. M-am dus la spital, acolo a fost un mare circ”, a mai povestit Armin Nicoară.

Armin Nicoară, declarații dureroase despre boala care îl macină: „Eram în prăpastie”

Armin Nicoară a mai povestit despre momentul în care a aflat că are diabet. Artistul nu a putut accepta niciodată că este bolnav și a mărturisit că până acum un an nu și-a făcut injecțiile cum trebuia.

„Eram în prăpastie. Dacă nu exista Claudia în viața mea picam”, a mai spus artistul în cadrul emisiunii Teo Show.