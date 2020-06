In articol:

Armin Nicoară, despre momentul în care a intrat în comă diabetică. Celebrul saxofonist se luptă de ani de zile cu diabetul. El a mărturisit în fața întregii lumi momentele grele prin care a trecut, în special o comă diabetică. El a ovestit, la teo Show, că în momentul în care a aflat că are diabet, a simtțit că viața lui s-a încheiat și nu o accepta.

„Pentru mine a fost gata. Simțeam că viața mea aici s-a încheiat. A fost un chin pentru mine, nu mai suportam durerea. Plângeam de fiecare dată când îmi făceam injecția cu insulină. Nu acceptam să fac ceea ce-mi zic doctorii. Am ajuns la un moment dat, în loc de patru infecții pe zi, să-mi fac una pe zi, una la două zile. De atunci au început complicațiile”, a povestit Armin Nicoară.

Saxofonistul susține că momentul în care a intrat în comă diabetică, el a ajuns în lumea de dincolo. Pentru câteva secunde, el a văzut o lumină albă și s-a văzut pe sine în slaonul spitalului.

„Când am ajuns la spital, eu nu mai eram. Eu am crezut că e un vis, cred că am plecat în lumea de dincolo.. M-am văzut pe patul de spital. Am văzut o lumină albă, era o imagine blurată, dar acolo a fost ultimea mea imagine, mi s-a tăiat de tot filmul”, a declarat Armin Nicoară, la Teo Show.

În momentul de față, saxofonistul și-a acceptat boala și o șine sub control. Nu-și mai injectează insulină, ci folosește o modalitate mai modernă și eficientă: „Îmi fac insulină, dar sub altă formă. Nu mă mai injectez, folosesc o pompă de insulină, dar foarte performantă”.

Armin Nicoară, despre motivele care au dus la îmbolnăvire: „Pe bază de stres. Tatăl meu...”

Celebrul saxofonist a mărturisit, în exclusivitate, care au fost motivele care au provocat această boală. El susține că a fost mereu o persoană foarte emotivă, iar totul s-a podus pe bază de stres.

„Totul s-a produs pe bază de stres. Eu eram foarte emotiv. Aveam emoții pe partea cu tatăl meu. El era mai dur și n-am avut o legătură foarte strânsă. Îmi era frică, tot timpul am încercat să-i demonstrez că pot", a mărturisit Armin Nicoară.