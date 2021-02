Armin Nicoară, dezvăluiri șocante! ”Am avut COVID! Da, a fost greu”

In articol:

Mai exact, cu ceva timp în urmă, Armin Nicoară a început să se simtă din ce în ce mai rău și, normal, a cerut să i se facă un test COVID care, spre spaima lui, a ieșit... pozitiv.

Citeste si: Claudia Puican, pe mâna medicilor! Imagini de speriat cu frumoasa blondă care se iubește cu Armin Nicoară! ”Am crezut că dă ortu` popii”

”Eu sunt și diabetic. Când am văzut că am COVID, m-am speriat, trebuie să recunosc”, ne-a spus, în exclusivitate, Armin Nicoară. Și avea și de ce să se teamă având în vedere că incidența cazurilor grave ale COVID în rândul diabeticilor este extrem de mare. ”Eu m-am ferit cât am putut, am stat tot timpul când eram în public cu mască, nici nu ieșeam prea mult din casă dacă nu era neapărat necesar. Dar tt am avut Covid! Da, a fost greu, cel puțin pentru câteva zile. Dar, cum sunt o fire sportivă, ambițioasă, am decis să fac în așa fel încât să nu mă las doborât”, ne-a mai dezvăluit Armin Nicoară.

Citeste si: Adevăratul motiv al rupturii dintre Şerban Huidu şi Mihai Găinuşă: ”Nu mai vorbim din 2015”- bzi.ro

Armin Nicoara si Claudia Puican au discutat despre logodna si familie

Așa că, fără să stea pe gânduri, când a simțit că se moleșește mai tare, Armin Nicoară și-a

luat inima în dinți și a făcut un gest care pare de domeniul fantasticului., ne-a mai spus, în exclusivitate, Armin Nicoară.

Armin Nicoara si Claudia Puican se iubesc de 3 ani

Armin Nicoară și Claudia Puican, vacanță de vis în Africa

După ce i-a trecut boala, Armin Nicoară și Claudia Puican au plecat în vacanță, în Africa.

Distribuie pe:







ne-a spus Armin Nicoară. Iar în Africa, pe lângă câteva zile petrecute la un resort situat în mijlicul pustietății, înconjurați de toate animalele de acolo, Armin Nicoară și Claudia Puican s-au îndreptat spre paradisul din Zanzibar, loc în care au stabilit viitorul relației lor., ne-a mai spus, în exclusivitate, Armin Nicoară.