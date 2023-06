Armin Nicoară, în culmea disperării! A fost martorul unui teribil accident, în timpul unui apel video. Artistul nu-și poate reveni din șoc: "Vorbeam în momentul în care s-a întâmplat"

In articol:

Armin Nicoară a avut parte de sperietura vieții sale, asta după ce bună sa prietenă, dar și parteneră de scenă, a fost implicată într-un accident rutier chiar în această dimineață. Șocul a fost cu atât mai mare, cu cât interpretul se afla într-un apel video cu îndrăgita cântăreață și soțul acesteia.

Pe Stana Stepănescu și celebrul saxofonist și soția sa, Claudia Puican, îi leagă o frumoasă prietenie, dar și o colaborare extrem de apreciată de fanii lor.

În ce stare se află Stana Stepănescu și soțul său?

Se pare că îndrăgita cântăreață de muzică de petrecere și partenerul său de viață se îndreptau către Timișoara, atunci când s-a produs accidentul. Soțul său, Bojidar Ciobotin, se află la volanul mașinii și a încercat să evite un câine care le ieșise în față. A frânat brusc, însă un TIR care se afla în spatele lor, nu a putut evita impactul.

Din nefericire, Stana Stepănescu a precizat că este încă în stare de șoc și nu se simte foarte bine, având dureri de spate și de burtă, deoarece în urma impactului puternic, s-a lovit destul de tare.

„Suntem încă în stare de șoc. Mergeam spre Timișoara, dinspre Herculane. Mergeam și ne-a ieșit un câine în față. Soțul meu conducea și încerca să pună frântă. A venit un TIR din spate cu viteză și ne-a aruncat… Noroc că nu ne-a aruncat pe partea cealaltă, că trecea în același timp o mașină.

Ne puteau lovi și din față și din spate și nu mai puteam să discutăm astăzi. Azi dimineață (n.r.: s-a întâmplat). Veneam de la o cântare și am zis să ajungem și la priveghi, la colegul nostru la Petrică Vița, că azi e înmormântarea.

Eu nu mă simt foarte bine. M-am lovit la spate. Mă doare foarte tare burta. Nu știu dacă e de la șoc. Nu am vrut să mergem la spital, că ne lungeam foarte mult. Noi nici nu am anunțat încă familia, acum am anunțat, am postat.”, a mărturisit Stana Stepănescu pentru fanatik.ro.

Armin Nicoară, șocat de cele întâmplate

Saxofonistul nu își poate reveni încă din șoc, mai ales că atunci când colega sa de breaslă a făcut accidentul, cei doi vorbeau la telefon. Armin Nicoară s-a speriat foarte tare și voia să afle ce s-a întâmplat cu Stana Stepănescu, însă aceasta i-a răspuns abia după câteva ore de la impact.

Cântăreața și soțul său mergeau la înmormântarea prietenului și colegului lor, Petrică Vița, pentru a-i aduce un ultim omagiu.

„Armin e șocat. Ne tot scrie mesaje întruna. Și azi noapte vorbeam cu el, ne scriam. Vorbeam pe video înainte să ne întoarcem de la cântat. În momentul în care s-a întâmplat, eu vorbeam cu el. Am închis telefonul și s-a speriat, îți dai seama! După aceea, n-am mai putut să îi mai răspund.

Abia acum câteva ore i-am răspuns. O să mergem la medic, dar după ce trece înmormântarea lui Petrică Vița. Din păcate, azi îl înmormântează. A fost colegul și prietenul nostru, a fost răpus de cancer.”, a mai precizat interpreta de muzică de petrecere pentru sursa menționată anterior.

